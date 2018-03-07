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MMO’dan 8 Mart’a tatil talebi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için oda binasında düzenlediği açıklamada bu özel günün resmi tatil ilan edilmesini istedi.

Oda binasında yapılan Açıklamayı, MMO Yönetim Kurulu Üyesi Özge Deniz Aydemir yaptı. Açıklamaya, Şube Başkanı Murat Kürekçi’nin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Kadınların her alanda emekçi olduklarını ifade eden Başkan Kürekçi, 8 Mart’ın resmi tatil ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

SÖMÜRÜ DEVAM EDİYOR

Ardından konuşan MMO Yönetim Kurulu Üyesi Özge Deniz Aydemir, “8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü’nün kökeninde, 19. yüzyılda, kadın işçilerin düşük ücretlere, insanlık dışı çalışma koşullarına karşı haklı isyanları bulunmaktadır. Ancak 19. yüzyıldan bugüne yani 21. yüzyıla dek, kadınlar üzerindeki sömürü ve baskı artarak sürmektedir. Bu nedenle kadınların her alandaki eşitlik ve özgürlük mücadeleleri, 8 Mart 1857 tarihinde 40 bin dokuma işçisi kadının daha iyi yaşam ve çalışma koşulları için başlattığı mücadele ateşi büyüyerek devam etmektedir” dedi.

ŞİDDETİ TIRMANDIRDILAR

Türkiye’de aile, eğitim, çalışma yaşamı ve istihdam sorunları başta olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında kadınlara yönelmiş eşitsiz uygulama ve politikalar olduğuna dikkat çeken Aydemir, “Özellikle içinde bulunduğumuz bu dönemde hızla artmış, yaşamı tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Siyasal iktidarın kurmaya çalıştığı gerici rejimin inşasında kadın eşitsizliği ve sömürüsüne önemli bir rol verilmiş, kadına yönelik şiddet giderek tırmanmıştır. Bu dönemde kadın cinayetlerindeki korkutucu artış, bilinmelidir ki iktidarın açıklamalarında ve uygulamalarındaki kadını ifade etme biçiminden bağımsız değildir” diye konuştu.

İKTİDARI ELEŞTİRDİ

Siyasal iktidarın yukarıdan aşağıya yaşam alanlarına müdahalelerle tüm toplumu dinsel gericilikle kuşattığını belirten Aydemir, “Bedenlerinden emeklerine kadar kadınları denetlemeye, kaç çocuk doğuracağından kiminle evleneceğine, hangi okullarda okuyup, ne tür meslekler edineceğine, giyimine, kuşamına yönelik kararları siyasal gücüyle kendisi vermeye kalkmış, kadınların kendi yaşamlarını belirleme özgürlüğünü ellerinden almıştır. Aynı anda devlet, kamu hizmet üretiminden vazgeçtikçe, sosyal harcamaların yükü, ev işleri, hasta ve çocuk bakımı vb. işler kadınların üzerine yıkılmıştır” diye konuştu.

BAŞARI, ÖRGÜTLE SAĞLANACAK

Sözlerine devam eden Aydemir, “Kadınların her alanda eşit yurttaş olabilme mücadelesi, ülkemizin laiklik, demokratikleşme ve özgürleşme mücadelesidir. Kadınların toplumsal yaşamda, ekonomik ve siyasi alanda daha şiddetli bir sömürü ve eşitsizliğe tabi kalması, sadece kadınların değil, ülkenin geleceğini düşünen herkesin sorunudur. Unutulmamalıdır ki, eşit, özgür, demokratik bir Türkiye mücadelesi, kadınların örgütlü mücadelesi ile birlikte başarıya ulaşabilecektir. Odamız, bu onurlu mücadelelerinde kadınlarla birlikte, dayanışma içinde olmayı sürdürecektir. Bu vesileyle 8 Mart dolayısıyla birçok kentte kadınların özgürlük yürüyüşlerini engellenmeye yönelik antidemokratik yasakları protesto ediyoruz. Birlik ve dayanışmanın en güzel günlerinden biri olan 8 Mart’ta, ülkenin farklı birçok yerinden gericiliğe, sömürüye, baskıya, şiddete, taciz ve tecavüzlere HAYIR seslerini yükseltecek olan kadınların 8 Mart’ı kutlu olsun. Baskı ve şiddet sonucu yaşamlarını kaybeden tüm kadınları sevgiyle, saygıyla anıyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı.

Bugün 14:29 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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