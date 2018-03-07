Hastane personeli konser hazırlığında

İzmit Seka Devlet Hastanesi bünyesinde oluşturulan Türk Halk ve Türk Sanat Müziği Karma Korosu 11 Mart Pazar günü saat 19.30’da Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde sunacakları konserin hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.
“TÜM ÇALIŞANLARIN EMEĞİ VAR”
İzmit Seka Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmet Müdürü Bilal Yavuz Demirkaya, koronun oluşumunda tüm hastane çalışanlarının emeğinin göz ardı edilemeyeceğini belirterek, “Hastane bünyesinde, çalışanlarımız arasında daha önceleri de voleybol, futbol, sinema gibi sosyal projeler yapıldı” dedi.
ULUSAL BASINDA DA YER ALDI
Demirkaya, koro çalışmalarının ulusal basında da yer alması üzerine İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney’in, hastane Başhekimi Op. Dr. Sadullah Kıvanç Tunç’un, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, hekim arkadaşlarının ve diğer hastane çalışanlarının katkıları, koro şefi Nuray Polat’ın yoğun çabaları ile bu projede konser verecek şekilde hazırlıklarına devam ettiklerini söyledi.
KORO ÜYELERİ
Osman BERBER
Mert Süleyman ŞENER
Talat DİNÇER
Emin ALKAN
Erkan ERDEM
Mehmet KAŞARCIOĞLU
Göktürk Buğra TURAN
Selçuk TURHAN
Mumin AÇIKEL
Hakan TANIR
Fehmi ŞEN KARANFİL
Ömer KARAKOÇ
Müslüm TUĞRAL
Kadir ATAR
Osman SAP
Leyla ŞİMŞEK
Arzu AKDENİZ
Zahide NALBANT
Naşide ULUSOY
Songül CEBECİ YALÇINKAYA
Cansev PEHLİVAN
Ayşenur YEŞİLYURT
Meryem YAŞARTÜRK
Ebru ERDEMİROĞLU
Hulya SAYAN
Halegül ÖZBERK
Esra ALKAN
Duygu DURMAZ YÜCEL
Arzu AKBAŞ
Meryem ŞAHİN
Bahar HANCI
Kezban BALTÜRK
Kadriye AÇIKEL
Özlem CEYLAN
Hatice ÖZARSLAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz