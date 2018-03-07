Hastane personeli konser hazırlığında

İzmit Seka Devlet Hastanesi bünyesinde oluşturulan Türk Halk ve Türk Sanat Müziği Karma Korosu 11 Mart Pazar günü saat 19.30’da Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde sunacakları konserin hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

“TÜM ÇALIŞANLARIN EMEĞİ VAR”

İzmit Seka Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmet Müdürü Bilal Yavuz Demirkaya, koronun oluşumunda tüm hastane çalışanlarının emeğinin göz ardı edilemeyeceğini belirterek, “Hastane bünyesinde, çalışanlarımız arasında daha önceleri de voleybol, futbol, sinema gibi sosyal projeler yapıldı” dedi.

ULUSAL BASINDA DA YER ALDI

Demirkaya, koro çalışmalarının ulusal basında da yer alması üzerine İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney’in, hastane Başhekimi Op. Dr. Sadullah Kıvanç Tunç’un, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, hekim arkadaşlarının ve diğer hastane çalışanlarının katkıları, koro şefi Nuray Polat’ın yoğun çabaları ile bu projede konser verecek şekilde hazırlıklarına devam ettiklerini söyledi.

KORO ÜYELERİ

Osman BERBER

Mert Süleyman ŞENER

Talat DİNÇER

Emin ALKAN

Erkan ERDEM

Mehmet KAŞARCIOĞLU

Göktürk Buğra TURAN

Selçuk TURHAN

Mumin AÇIKEL

Hakan TANIR

Fehmi ŞEN KARANFİL

Ömer KARAKOÇ

Müslüm TUĞRAL

Kadir ATAR

Osman SAP

Leyla ŞİMŞEK

Arzu AKDENİZ

Zahide NALBANT

Naşide ULUSOY

Songül CEBECİ YALÇINKAYA

Cansev PEHLİVAN

Ayşenur YEŞİLYURT

Meryem YAŞARTÜRK

Ebru ERDEMİROĞLU

Hulya SAYAN

Halegül ÖZBERK

Esra ALKAN

Duygu DURMAZ YÜCEL

Arzu AKBAŞ

Meryem ŞAHİN

Bahar HANCI

Kezban BALTÜRK

Kadriye AÇIKEL

Özlem CEYLAN

Hatice ÖZARSLAN