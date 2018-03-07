Çanakkale Savaşı Destanını anlatan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi müzesi Özdilek Kocaeli AVM ’de misafirlerin ziyaretine açıldı. 102 yıllık bir tarihi konu edinen sergide; savaş döneminden kalma mermiler, tüfekler ve toplar cam fanus içinde sergilenmekte. 18 Mart tarihine kadar açık kalacak sergide, bilgilendirme metinleri ile sergilenen savaş eşyalarının yanı sıra Çanakkale Savaşı ile ilgili fotoğraf ve resimlere de yer veriliyor.
Bugün 14:41 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 14:43 TSİ )
Özdilek AVM, Çanakkale şehitlerini unutmadı
Özdilek AVM, Çanakkale şehitlerini bu yıl da unutmadı. Bu kapsamda AVM içerisinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi müze sergisi açıldı.
Bugün 14:41 TSİ - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz