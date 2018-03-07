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Özdilek AVM, Çanakkale şehitlerini unutmadı

Özdilek AVM, Çanakkale şehitlerini bu yıl da unutmadı. Bu kapsamda AVM içerisinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi müze sergisi açıldı.

Çanakkale Savaşı Destanını anlatan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi müzesi Özdilek Kocaeli AVM ’de misafirlerin ziyaretine açıldı. 102 yıllık bir tarihi konu edinen sergide; savaş döneminden kalma mermiler, tüfekler ve toplar cam fanus içinde sergilenmekte. 18 Mart tarihine kadar açık kalacak sergide, bilgilendirme metinleri ile sergilenen savaş eşyalarının yanı sıra Çanakkale Savaşı ile ilgili fotoğraf ve resimlere de yer veriliyor.

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