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Yavuz Teknik Anadolu Lisesi geleceğin gurmelerini yetiştiriyor

TAŞFED ve WACS işbirliği ile 16’ncısı düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nde Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri çeşitli dallarda ödüller alarak Yılın En İyi Meslek Lisesi unvanına sahip oldu.

Geçtiğimiz hafta 22-25 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da Uluslararası İstanbul Gastronomi Günleri’nin 16’ncısı gerçekleştirildi. Türk ve dünya aşçılarının bir araya geldiği etkinliğe İzmit’ten Yavuz Mesleki ve Teknik Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanı öğrencileri de katıldılar ve yılın en iyi meslek lisesi dalında birinciliği alarak altın madalyayı hak ettiler. Okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alan Şefi Fatma Zehra Atasever’in danışmanlığındaki 18 öğrenci şefler, madalyaların yanı sıra dünya genelinde geçerliliği olan sertifikalara da sahip oldu.

BÜYÜK BAŞARI

Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencilerinden oluşan ‘Junior Chef’ler düzenlenen yarışmada hazırladıkları menülerle 12 altın, 6 gümüş, 7 bronz madalya ve 1 merit (diploma) kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

ÖDÜL ALANLAR

Yılın En İyi Meslek Lisesi Dalı’nda Süeda Özşentürk, Şevval Mut ve Simge Şahin sebze oymacılığı dalında; Aslıhan Bulut, Gökçe Küçükal, Zehra Yaman Lise Düzeyi Modern Türk Mutfağı dalında; Ayşenur Çemrek, Dilara Yener, Elif Kosif, Sedanur Timer altın madalyaya layık görüldü. Yarışmada lise düzeyinde gümüş madalyaları Semra Bayram, Busenur Yıldız, Neslihan Emir, Dilara Yener, Ayşenur Çemrek paylaşırken; Esra Nur Turaç, Dilek Dirliksoy, Hazal Deniz Çakıroğlu, Ayşenur Çemrek ve Sude Cirit ise farklı branşlarda bronz madalya ile ödüllendirildiler.

Bugün 14:42 TSİ - Kültür-Sanat

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