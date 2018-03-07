ODTÜ KYÖD öğrencileri tarihe yolculuk etti

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencileri, Sosyal Bilgiler dersi kapsamında Kocaeli Basın Müzesi ve SEKA Mehmed Ali Kağıtçı Müzesi’ni ziyaret etti. Basın Müzesi’ne yapılan gezide öğrenciler eski yıllara ait genel ve yerel gazete örneklerini, Yeşilçam filmlerinin çekildiği ekipmanları, ünlü gazetecilere ait eşyaları, geçmişe ait daktilo, kamera, fotoğraf makinelerini inceleme fırsatı buldu.
SERGİ SALONLARINI GEZDİLER
Basın Müzesi’nin ardından SEKA Mehmed Ali Kağıtçı Müzesi’ni ziyaret eden öğrenciler sergi salonlarını gezdiler. Yaşadıkları şehirde bulunan müzeleri daha yakından tanıma imkanı bulan öğrenciler geziden mutluluk içerisinde ayrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz