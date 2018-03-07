Ünlü şarkıcının kızına cinsel istismara hapis cezası gelebilir!

Ünlü şarkıcı Kibariye’nin 18 yaşındaki kızının, 14 yaşındayken Kocaeli’de uğradığı cinsel istismarda ‘Rızam var’ ifadesi de cezaya engel olmadı. Haberler.com'un haberine göre, İddianameye göre, Kibariye'nin kızı, 2015'teFacebookaracılığıyla 19 yaşındaki B.U. ile tanıştı. Kızın babasının onaylamadığı ilişki ilerledi ve cinsel birliktelik yaşandı. Baba A.K., şikâyetçi oldu, ancak genç kız "Rızam var" deyince sanık serbest kaldı. Duruma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müdahale etti.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan B.U., "Annesi evlenmemizi istiyordu. Birlikte söz yüzüğü taktık. Kız arkadaşım 18 yaşında olduğunu söylemişti" dedi. Erkek arkadaşıyla rızasıyla ilişkiye girdiğini söyleyen B.K. psikolog eşliğinde alınan ifadesinde şikâyetçi olmadığını söyledi. 6 ay sonra tahliye edilen sanık, 'delil yetersizliği'nden beraat etti.

15 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN RIZASI HUKUKEN GEÇERLİ DEĞİL

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve AnadoluCumhuriyet Başsavcılığıise beraate itiraz etti. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20.Ceza Dairesi, 15 yaşından küçük mağdurenin rızasının hukuken geçerli olmadığı vurgulandı. Beraat kararını kaldıran Daire, sanığa toplam 19 yıl 9 ay 15 gün ceza verdi. Yurtdışı yasağı konulan B.U.,Yargıtay'ın kararı onaması halinde yeniden cezaevine girecek.