BTP İzmit’te Barutçu ile devam

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İzmit İlçe teşkilatının olağan kongresi geçtiğimiz hafta sonunda parti binasında gerçekleşti. İl başkanı Muharrem Can ile parti yöneticileri, delegeler ve üyelerin katıldığı kongreye mevcut başkan Cahit Barutçu tek aday olarak girdi. Kongre öncesinde konuşan Barutçu, yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

“SOSYAL HAKLARIN ANAYASASI”

Ülkenin özellikle milli ekonomi modeline dönmesi gerektiğini dile getiren ilçe başkanı Barutçu, “Sosyal devletin anayasası, genel başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş'ın ‘Milli Ekonomi Modeli Sosyal Devlet-Milli Devlet’ kitabıdır. Sosyal adaletin itici gücü milli ekonomidir. Bu kitap sosyal hakların anayasal düzenlemesidir” dedi.

“PROFESÖRLER SIRAYA GİRMİŞ”

Barutçu Konuşmasında, Haydar Baş’ın son eseri olan kitapla ilgili olarak şunları söyledi: “Prof. Dr. Haydar Baş’ın Duma’daki konuşması yüzyılların uykusunda olan toplumları uyandırmıştır. Düzenlenen 9 ayrı uluslararası kongreye yüzlerce akademisyenin katılarak modeli değerlendirdi. Bütün dünyanın profesörleri Haydar hocadan ders almak için sıraya girmişler. Milletimizin bu gerçeklerle bir an evvel buluşmasını istiyoruz” dedi.

YÖNETİM KURULU

Cahit BARUTÇU (Başkan)

Murat KUCUM

Fatma KUCUM

Fatma BARUTÇU

Nurettin TURAN

Volkan AKTÜRE