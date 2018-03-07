Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:34 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:36 TSİ )

BTP İzmit’te Barutçu ile devam

BTP İzmit teşkilatının yapılan son genel kurulunda başkanlığa yeniden Cahit Barutçu seçildi. Barutçu açıklamasında genel başkan Haydar Baş’ın ortaya koyduğu milli ekonomi modelinin ülkenin kurtuluşu olacağını öne sürdü.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İzmit İlçe teşkilatının olağan kongresi geçtiğimiz hafta sonunda parti binasında gerçekleşti. İl başkanı Muharrem Can ile parti yöneticileri, delegeler ve üyelerin katıldığı kongreye mevcut başkan Cahit Barutçu tek aday olarak girdi. Kongre öncesinde konuşan Barutçu, yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

“SOSYAL HAKLARIN ANAYASASI”

Ülkenin özellikle milli ekonomi modeline dönmesi gerektiğini dile getiren ilçe başkanı Barutçu, “Sosyal devletin anayasası, genel başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş'ın ‘Milli Ekonomi Modeli Sosyal Devlet-Milli Devlet’ kitabıdır. Sosyal adaletin itici gücü milli ekonomidir. Bu kitap sosyal hakların anayasal düzenlemesidir” dedi.

“PROFESÖRLER SIRAYA GİRMİŞ”

Barutçu Konuşmasında, Haydar Baş’ın son eseri olan kitapla ilgili olarak şunları söyledi: “Prof. Dr. Haydar Baş’ın Duma’daki konuşması yüzyılların uykusunda olan toplumları uyandırmıştır. Düzenlenen 9 ayrı uluslararası kongreye yüzlerce akademisyenin katılarak modeli değerlendirdi. Bütün dünyanın profesörleri Haydar hocadan ders almak için sıraya girmişler. Milletimizin bu gerçeklerle bir an evvel buluşmasını istiyoruz” dedi.

YÖNETİM KURULU

Cahit BARUTÇU (Başkan)

Murat KUCUM

Fatma KUCUM

Fatma BARUTÇU

Nurettin TURAN

Volkan AKTÜRE

Bugün 15:34 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Ünlü: Hoşunuza gitmedi diye özür mü dileyeceğiz? mask
Ünlü: Hoşunuza gitmedi diye özür mü dileyeceğiz?
Doğan: Siyasi bedel ödüyorum ama mask
Doğan: Siyasi bedel ödüyorum ama
İYİ Parti MHP'li başkana dava açacak! mask
İYİ Parti MHP'li başkana dava açacak!
İYİ Parti Derince’de iki atama birden mask
İYİ Parti Derince’de iki atama birden
MHP ile İYİ Parti arasında “PKK” polemiği! mask
MHP ile İYİ Parti arasında “PKK” polemiği!
İYİ Parti'den örnek proje mask
İYİ Parti'den örnek proje
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak mask
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak
Kalbine sıkarak intihar etti! mask
Kalbine sıkarak intihar etti!
Hükümetten 80 milyona müjde! mask
Hükümetten 80 milyona müjde!
Kendini tavana zincirle astı! mask
Kendini tavana zincirle astı!
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı mask
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı
"Su" yalanını dikkate almayın! Güvenle içebilirsiniz... mask
"Su" yalanını dikkate almayın! Güvenle içebilirsiniz...

GALERİ

Beşsekiz Ortaokulları’ndan gazetemize anlamlı ziyaret mask
Beşsekiz Ortaokulları’ndan gazetemize anlamlı ziyaret
Kocaeli Kadınları, şehitler için Perşembe Pazarı alanında buluştu mask
Kocaeli Kadınları, şehitler için Perşembe Pazarı alanında buluştu
Topuklu kramponların hedefi İsrail’de Dünya şampiyonluğu mask
Topuklu kramponların hedefi İsrail’de Dünya şampiyonluğu
İntihar anı böyle görüntülendi! mask
İntihar anı böyle görüntülendi!
Kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kameralara yakalandı mask
Kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kameralara yakalandı
Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi mask
Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR