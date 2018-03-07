BBP’lilerden 8 Mart ziyaretleri

Gerçekleşen ziyaretlere BBP İl Başkanı Serhat Duyar, İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Cevrim, Körfez İlçe Başkanı Şahin Adalı, il ve ilçe yöneticileri katıldı.

SENDİKAYA GİTTİLER

İlk olarak Eğitim Bir-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Abdulvahap Akıncı, Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkan Vekili Dr. Banu Küçüksaraç, kadın komisyonundan Hülya Altan, Tuba Türk, araştırma görevlisi Tülay Yazıcı ve Ayşe İnan Yılman’ı ziyaret eden BBP’liler, burada kadın çalışanların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Körfez’deki ziyaretlerinde ilk olarak Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı’yı ziyaret eden BBP’liler, daha sona ise Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit ve Atalar Mahallesi Muhtarı Fitnat Gündüz ile bir araya geldi. BBP’liler ayrıca ilçede şehit uzman çavuş Erdi Demirer’in ailesine de konuk oldu.