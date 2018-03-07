Doğan, engelli dernekleri ile buluştu

Cephanelik mevkiindeki Livadi Cafe’deki buluşmada engeliler haftası etkinliklerinin planlaması ve engelli çalışmalarıyla ilgili projeler konuşuldu.

YOĞUN KATILIM

Etkinliğe Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği (KOÇ-DER), HÜR-GÖR, Toplumsal Engelli Hakları ve Erişebilirlik Denetleme Derneği (TEHED), İzmit Belediyesi, Kent Konseyi Engeli Meclisi, İzmit Bizim Bahçe Şizofreni Derneği, Kocaeli İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Mavi Hilal Spor Kulübü, Özel El Ele Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel Ümmü Kumru Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel Yenidoğan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel Nar Bahçesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Altı Nokta Körler Derneği başkan ve yöneticileri katıldı.

TÜM KURUMLARIN YANINDAYIZ

Özel ve devlet ayrımı yapmaksızın engellilere yönelik faaliyet gösteren tüm kurumların yanında olduklarını belirten Başkan Doğan, “İzmit’te engellilere yönelik çok güzel çalışmaların olduğunu biliyorum. İzmit Belediyesi, engelliler her zaman önceliği olmuş, engelli dostu bir belediyedir. Her çalışmanızda sizlerle birlikte olacağız” diye konuştu.