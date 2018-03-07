İYİ Parti Derince’de iki atama birden

Parti binasında yapılan toplantıda, bundan sonraki haftalık oturumlara mevcut asil listenin yanı sıra, yedek listelerdeki isimlerin de katılmaları kararı alındı. Bu arada ilçe genelindeki yapılanma sürecine devam eden İYİ Parti’de Yavuz Sultan Mahallesi temsilciliğine İsmail Aydınlı’nın, Yenikent Mahallesi temsilciliğine de Şenol Köktürk’ün atandığı açıklandı.

YAPILACAK PROGRAMLAR

Her iki isim de yetki belgelerine ilçe başkanı Esra Tolu’dan aldı. Bu arada ilçe yöneticileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bugün saat 13.00’te İYİ Parti Derince İlçe binasında bayanlarla bir araya gelecek. Etkinlik parti binasında düzenlenecek. Ayrıca cuma akşamları düzenlenen gençlere yönelik toplantılara da devam edileceği belirtildi.