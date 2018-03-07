Vali’den istihdam çağrısı!

İzmit Körfezi bölgesinde mevcut olan ve aktif hizmet sunan liman sahiplerinin katılımı ile düzenlenen toplantı Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleşti. Wellborn Otel’de gerçekleştirilen toplantıya; Vali Aksoy’un yanı sıra İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kurum müdürleri, liman sahipleri ile sanayici ve iş adamları katıldı.

“KENTİN EKONOMİYE KATKISI BÜYÜK”

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik’in yaptığı sunum ile başlayan programda KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da bir konuşma yaptı. Zeytinoğlu’nun ardından konuşan Vali Hüseyin Aksoy ise, Kocaeli’nin, Türkiye’nin önemli bir sanayi şehri olduğunu, ticarette önemli potansiyelleri ortaya koyan bir kent olarak ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

“KOCAELİ CAZİP NOKTADA”

Kent ile ilgili ekonomik veriler hakkında da bilgiler veren Vali Aksoy, “2017 yılı Maliye Bakanlığı vergi gelirlerinde Kocaeli, İstanbul’dan sonra en fazla vergi ödeyen ikinci kent durumunda. Kent ekonomisinin daha üst noktaya taşınmasında özellikle İzmit Körfezi ve buradaki limanların varlığı Kocaeli’yi sanayi tesisleri bakımından cazip bir konuma taşıyor” dedi.

“ELLEÇLEMEDE BİRİNCİYİZ”

Türkiye’nin dış ticaret hacminin yüzde 17’lik kısmının sadece Kocaeli gümrüklerinden gerçekleştiğini de sözlerine ekleyen Aksoy, “Bunun da önemli bir kısmı sizler aracılığıyla, yani limanlarımızdan yapılıyor. İzmit Körfezi’nde 35 limanımız var ve bu limanlarda elleçlenen genel yük 73 milyon tonu buldu. Bu verilerle ilgili Türkiye’de ilk sırada bulunuyor” diye konuştu.

İSTİHDAM HATIRLATMASI

Yapılan toplantılarda liman sahiplerinin sorunlarını dinleyeceklerini dile getiren Aksoy, “Kocaeli’de belirli alanlarda giderilmesine ihtiyaç duyduğumuz hususları paylaşmak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl bilindiği üzere Türkiye genelinde bir istihdam seferberliği başlatıldı. Bu seferberlikte Kocaeli önemli bir çalışma ortaya koydu. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız ikinci istihdam paketini açıklayacak. Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi istihdam paketine desteklerinizi bekliyorum” diye konuştu. Vali’nin konuşmalarının ardından ilimizde bulunan liman sahiplerinin sorun ve talepleri dinlendi.