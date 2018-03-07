Karamürsel’e battı-çıktı yapılacak

Karamürsel Belediye Meclisi’nin mart ayı meclis toplantısı önceki gün gerçekleşti. Toplantıda, daha önce imar komisyonuna havale edilen Kayacık Mahallesi’nde parseller ile ilgili imar planı tadilatı hakkında meclisten süre uzatımı talebi istendi. Mecliste ayrıca 4 Temmuz Mahallesi’ndeki parselin imar tadilatı, belediyenin sosyal yardım hizmetleri ile ilgili yönetmelik, çöp toplama işi ile ilgili hizmet alımı ihalesi ve yeni muhtarlıklar müdürlüğünün kurulması ile ilgili maddeler kabul edildi.

BATTI-ÇIKTI PROJESİ

Öte yandan belediye başkanı İsmail Yıldırım, ilçeye yapılacak olan battı-çıktı projesi ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Projenin D-130 Karayolu üzeri, İlçe Jandarma Komutanlığı önünden başlayarak beton yol mevkiinde son bulmasının planlandığı belirtildi. Yaklaşık 290 metre uzunluğunda yeraltı geçişi sağlayacak olan çalışmanın, bu yıl içerisinde ihalesinin tamamlanacağı ifade edildi.