10 kişiden 7’sinin ödeme aracı kredi kartı

Kredi kartı, ödeme anlayışının dijital dönüşümünde en etkili ödeme yöntemlerinin başında geliyor. Verilere göre, 2015 yılında “Alışveriş yaparken en çok tercih ettiğiniz ödeme yöntemi nedir?” sorusuna yüzde 61 ile kredi kartı yanıtı verilirken, 2017 yılında bu oranın yüzde 68'e yükseldiği göze çarpıyor.