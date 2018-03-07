Kredi kartı, ödeme anlayışının dijital dönüşümünde en etkili ödeme yöntemlerinin başında geliyor. Verilere göre, 2015 yılında “Alışveriş yaparken en çok tercih ettiğiniz ödeme yöntemi nedir?” sorusuna yüzde 61 ile kredi kartı yanıtı verilirken, 2017 yılında bu oranın yüzde 68'e yükseldiği göze çarpıyor.
Bugün 15:46 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:48 TSİ )
10 kişiden 7’sinin ödeme aracı kredi kartı
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Türkiye'deki kart kullanım alışkanlıklarını ölçmek için bu yıl 8'incisini Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'nin (TROY) katkılarıyla Ipsos tarafından gerçekleştirdiği "Kart Monitör Araştırması" sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre kart kullanım bilinci hızla artıyor.
Bugün 15:46 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz