Sabiha Gökçen'in yolcu sayısı rekoru

Limandan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan Sabiha Gökçen, 2018'e rekor bir yolcu artışıyla giriş yaptı.
YOLCU SAYISI ARTTI
2017 yılında 31,3 milyon yolcuya ev sahipliği yapan ve yüzde 6 yolcu artışı elde eden İstanbul Sabiha Gökçen, bu yılın ilk 2 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 21 yolcu artışı elde etti. Bu dönemde havalimanını kullanan yolcu sayısı toplam 5 milyon 70 bin 260 oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz