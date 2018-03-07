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HGS ve OGS'yi 458,3 milyon kez kullandık

Köprü ve otoyollardan geçen yıl sonu itibarıyla Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kullanılarak toplam 458 milyon 339 bin 669 araç geçişi oldu.