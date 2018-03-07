Karayolları Genel Müdürlüğü’nden (KGM) 2017 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, KGM ile PTT Genel Müdürlüğünün ortaklaşa işlettikleri HGS, 17 Eylül 2012'de tüm yurtta kullanılmaya başlandığı açıklandı.
Bugün 15:48 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:49 TSİ )
HGS ve OGS'yi 458,3 milyon kez kullandık
Köprü ve otoyollardan geçen yıl sonu itibarıyla Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kullanılarak toplam 458 milyon 339 bin 669 araç geçişi oldu.
Bugün 15:48 TSİ - Ekonomi
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz