Gebzeli öğrencilere muhasebecilik anlatıldı

Okul müdürü Fuat Binici muhasebe mesleğinin önemini öğrencilere anlattı. Daha sonra ise Gebze SGK Müdürü Hüseyin Şenlik, muhasebe mesleğinin SGK açısındaki önemini anlattı.
MESLEĞİ TANITTILAR
Şenlik sözlerinin devamında: “Sosyal Güvenlik Kurumunda işlerin düzenli bir şekilde yürümesinde muhasebecilerin rolü büyüktür” dedi ve tüm muhasebecilerin günü kutladı. Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Gebze Temsilciliği Başkanı ise Barış Koçak Muhasebe mesleğinin gözde bir meslek olduğunu, öğrencilerimizin güzel bir mesleği tercih ettiğini söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz