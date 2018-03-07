Gebzeli öğrencilere muhasebecilik anlatıldı

Okul müdürü Fuat Binici muhasebe mesleğinin önemini öğrencilere anlattı. Daha sonra ise Gebze SGK Müdürü Hüseyin Şenlik, muhasebe mesleğinin SGK açısındaki önemini anlattı.

MESLEĞİ TANITTILAR

Şenlik sözlerinin devamında: “Sosyal Güvenlik Kurumunda işlerin düzenli bir şekilde yürümesinde muhasebecilerin rolü büyüktür” dedi ve tüm muhasebecilerin günü kutladı. Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Gebze Temsilciliği Başkanı ise Barış Koçak Muhasebe mesleğinin gözde bir meslek olduğunu, öğrencilerimizin güzel bir mesleği tercih ettiğini söyledi.