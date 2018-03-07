Körfez'de otobüsler Afrin için kalkacak

Kooperatif Başkanıİsmail Kahrıman konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, her kesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, ‘’Biz de kooperatif olarak aldığımız kararla bri günlük taşıma gelirimizi Mehmetçik Vakfı’na bağışladık. Toplanacak olan bir günlük hasılat Kent Kart Merkezi tarafından kooperatif hesabına aktarılacak ve biz de alıp Mehmetçik Vakfı hesabına yatıracağız. Afrin Zeytindalı Hareketi ülkemizin terörden kurtuluş mücadelesidir. Biz de katkı yapma kararı aldık ve bunu tüm üyelerimiz onayladı’’ dedi. Kahrıman, hasılatın ne kadar olacağını bilmediklerini ama bunu duyan vatandaşların fazladan kartlarını bir kez daha okutarak, gelirin artması için katkı verdiklerini söyledi. Kooperatifin 102 üyesi bulunuyor ve günlük yaklaşık 30 bin civarında insan toplu taşıma araçlarını kullanıyor.