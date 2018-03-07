Gebze Kadıllı Köyü Muhtarı Necati Özyurt geçirdiği talihsiz kaza sonucu ölümden döndü. Alınan bilgi ve iddialara göre, Özyurt idaresindeki 41 YL 816 plakalı otomobilMollafenari yolu üzerindeyken önünde seyredenhafriyat yüklü kamyon kasasından fırlayan kaldırım taşının düşmesi sonucu yüzünde ve omuzunda kırıklar oluştu. Olayı gören çevredeki vatandaşlarca olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Özyurt'a olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler daha sonra Özyurt'u Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Özyurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bugün 16:13 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:19 TSİ )
Gebzeli muhtar ölümden döndü!
Gebze Kadıllı Köyü Muhtarı Necati Özyurt geçirdiği talihsiz kaza sonucu ölümden döndü.
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Bugün 16:13 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz