Moralı'dan 8 Mart mesajı

Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle kadınlar günü mesajı yayınladı

Sibel Moralı Mesajında;

‘’Modern ve çağdaş Türkiye’nin oluşmasında en önemli gücümüz olan kadınlarımız Dünyada, toplumların gelişmesinde ve refah düzeyine ulaşmasında ekonomik, sosyal, siyasal alanda sağladığı katkılarla, vermiş oldukları mücadeleyle zaman içerisinde hem kendi haklarını kazanmışlar hem de içinde bulundukları toplumlara kazandırdıkları haklarla çok önemli başarılar elde etmişlerdir. Şefkatli, üretken ve yaratıcı doğaları ile, ülkemizde sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve diğer alanlarda üstlendiği görevleri başarı ile yürüterek, sosyal yaşantımızda hak ettikleri yere gelen kadınlarımızın, yaşamın her safhasında etkin olmaları ve katılım göstermelerinden büyük memnuniyet duymaktayız.

"İçtenlikle kutluyorum"

Ülkemizin kalkınmasında, büyüyüp gelişmesinde de önemli katkıları olan kadınlarımızın çalışmalarında elde ettikleri başarılarla ülkemizi modern dünyada daha etkin, daha güçlü ve daha saygın bir konuma getireceğine inanmaktayız. Biz Tarihte olduğu gibi kadınıyla, erkeğiyle herkesin birbirine saygı gösterdiği toplumsal bir anlayışla kadınlarımızın sosyal ve siyasi hayattaki yerlerini güçlendirmek ve millet olarak bütün potansiyellerimizi harekete geçirmek mecburiyetinde olduğumuzun da farkındayız. Bu duygu ve düşünceler ile Tüm dünya ve ülkemiz kadınlarının, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyorum.” dedi.