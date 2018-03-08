Dilovası Çerkesli Mahallesi'nde ruhsatsız bir imalathanede kaçak et işlendiği ihbarı üzerine jandarma ve zabıta ekipleri, operasyon düzenledi. Salam, sosis, kavurma ve sucuk yapımında kullanılan yaklaşık 4 ton ete el konuldu. İlçe Tarım Müdürlüğü etlerle ilgili imha işlemi başlatırken, imalathane sahibi Y. K. gözaltına alındı.
Bugün 09:14 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:18 TSİ )
Dilovası'nda, 4 ton kaçak et ele geçirildi
Dilovası'nda, bir imalathaneye yapılan baskında salam, kavurma, sosis ve sucuk yapımında kullanılan 4 ton kaçak et ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 09:14 TSİ - Asayiş
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz