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Dilovası'nda, 4 ton kaçak et ele geçirildi

Dilovası'nda, bir imalathaneye yapılan baskında salam, kavurma, sosis ve sucuk yapımında kullanılan 4 ton kaçak et ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.