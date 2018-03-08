Edinilen bilgiye göre, Yahyakaptan’da bulunan AVM önüne gelen 6 öğrenci, 8 Mart Dünya Kandınlar Günü dolayısıyla pankart açarak slogan atmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, izinsiz gösteri yaptığı belirlenen öğrencileri dağılmaları yönünde uyardı. Uyarının ardından öğrenciler gözaltına alındı.
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Kadınlar Günü eyleminde 6 gözaltı!
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla izinsiz gösteri yapmak isteyen 6 öğrenci, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bugün 09:19 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz