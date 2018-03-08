Kadınlar Günü eyleminde 6 gözaltı!

Edinilen bilgiye göre, Yahyakaptan’da bulunan AVM önüne gelen 6 öğrenci, 8 Mart Dünya Kandınlar Günü dolayısıyla pankart açarak slogan atmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, izinsiz gösteri yaptığı belirlenen öğrencileri dağılmaları yönünde uyardı. Uyarının ardından öğrenciler gözaltına alındı.