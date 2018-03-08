İkiz bebekler bir gün arayla yaşama veda etti

Yaklaşık 1 ay önce Körfez'de Tütünçiftlik Çamlıtepe Mahallesi sakinlerinden Fuat Güler'in ikiz çocuk babası oldu. İzmit'te özel bir hastanede dünyaya gelen bebeklere Ömer ve Asaf ismi verildi. 1 ay sonra rahatsızlanan Ömer ve Asaf Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındılar. Ömer bebek 33 günlük iken yaşamını yitirdi. Ömer bebeği toprağa veren ailesi bir gün bir evlat acısı daha yaşadı. Asaf bebek kardeşinden 1 gün sonra yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti.