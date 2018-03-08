İnşaatta buluşan gençlere polis baskını!

Olay Kavaklı Mahallesi Denizevler sahilinde meydana geldi.A.B. vekız arkadaşı S.Y. gözlerden uzak olmak için, sohbet etmek amacıyla inşaat halindeki bir binanın 5'inci katına çıktı.Gençleri fark eden çevre sakinleri, intihara teşebbüs ettiklerini düşünerek polisehaber verdi. ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Gölcük Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, gençleri ikna etmek için binaya çıktı. Ancak A.B. ve kız arkadaşı S.Y. gözlerden uzak, oturup sohbet etmek amacıyla binaya çıktıklarını söyledi.Binadan indirilen gençler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.