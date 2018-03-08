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İnşaatta buluşan gençlere polis baskını!

Gölcük'te inşaat halindeki binanın 5'inci katında buluşan genç çifti gören çevre sakinleri, intihara teşebbüs ettiklerini düşünerek polis haber verdi. Gelen ekipler, gözden uzakta sohbet etmek için binaya çıktıkları anlaşılan gençleri, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Olay Kavaklı Mahallesi Denizevler sahilinde meydana geldi.A.B. vekız arkadaşı S.Y. gözlerden uzak olmak için, sohbet etmek amacıyla inşaat halindeki bir binanın 5'inci katına çıktı.Gençleri fark eden çevre sakinleri, intihara teşebbüs ettiklerini düşünerek polisehaber verdi. ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Gölcük Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, gençleri ikna etmek için binaya çıktı. Ancak A.B. ve kız arkadaşı S.Y. gözlerden uzak, oturup sohbet etmek amacıyla binaya çıktıklarını söyledi.Binadan indirilen gençler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Yorumlar

(4)
03

Oktay - Polis itfaiye ambulans.sen şu kepazeliğe bak

Yanıtla . 0Beğen 08 Mart 13:21
02

M.turgut - Yersizlik kardeşim yersizlik!

Yanıtla . 0Beğen 08 Mart 12:57
01

Mülayim Çoksert - Gözden uzakta,inşatta sohbet için buluşulmaz,niyetleri bambaşka olduğu aşikar.....Sohbet için yüzlerce mekan ve parklar var.

Yanıtla . 3Beğen 08 Mart 11:08
04

Osman - @Mülayim Çoksert 01 nolu yoruma cevabı: Ee kardeș niyetleri başka olsa ne olacak? Polis mi gelmesi lazım? Gençlerin suçu varmış gibi niye konuşuyorsunuz yasayı mı cignemisler ne yapmışlar? Memleketi her yükseğe çıkanı intihar edecek sanan hale getirenlere laf edin! Her gün onlarca insanı intihar etmek zorunda bırakanlara laf edin.

Yanıtla . 0Beğen 08 Mart 15:46
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