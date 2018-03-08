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İYİ Parti’den MHP'li başkana suç duyurusu!

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’ye sosyal medya hesabındaki paylaşımları dolasıyla Kocaeli Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün sosyal medya hesabında “Devlet Bahçeli’ye kızıp Meral’e destek verenlerin… Devlete kızıp dağa çıkan PKK’lıdan hiçbir farkı yoktur” paylaşımı üzerine İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı başkan Serdar Kaman öncülüğünde Kocaeli Adliyesi’ne gelerek gönderiyi yazan MHP’li Gökalp Şentürk ve bu gönderiyi kendi hesabında paylaşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü hakkında suç duyurusunda bulundu.

TÜRK BAYRAĞINA GÖNDERMEDİR

Suç duyurusunda bulunmadan önce adliye önünde açıklamalarda bulunan İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, “Yazının kırmızı fon üzerine beyaz puntolarla yazılması hepimizin kutsalı olan Türk bayrağımıza bir göndermedir. Bu yazının bu şekilde paylaşılması biz İYİ Parti üyelerini PKK terör örgütü ile yan yana gösterme çabasıdır” dedi.

İKTİDARI KAYBETME KORKUSU

Açıklamalarına devam eden Kaman, “Önümüzdeki seçimlerde seçim barajını aşamayacağını gören MHP teşkilatları siyasi etkinliğini kaybetmemek adına iktidar partisi AKP ile ittifak arayışına girmişlerdir. İYİ Parti’nin kurulması ile iktidar partisine iktidarı kaybetme korkusunun oluşmasına sebep olmuştur. Bu sebeple AKP, MHP ile ittifak sistemine sıcak bakmaktadır. Ülkemizin siyasi atmosferi bu şekilde iken MHP ve AKP liderlerinin kamuoyu nezdindeki söylemleri bu ittifakın milli ve yerli bu ittifaka katılmayanları yani kendilerine destek olmayanları gayri milli olduğu yönündedir” ifadelerinde bulundu.

MHP İL BAŞKANI ŞÜPHELİ ŞAHIS

Kaman, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve partililerimiz hakkındaki söylemleri terbiye ve hukuk sınırlarını aşan söylemlerdir. MHP Kocaeli İl Başkanı olan şüpheli şahıs gerek genel başkanına gerekse iktidar partisine yaranabilmek amacıyla partimiz ve genel başkanımız hakkında ayın şekilde söylemlerde bulunmakta ve sosyal medya iletişim araçları ile bu söylemleri yaymaktadır” diye konuştu.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA SEVKETMEKTEDİR

Konuşmalarına devam eden Kaman, “Suç unsuru olan yazının MHP Kocaeli İl Başkanı tarafından Facebook sayfasında paylaşması halkımızı İYİ Partili olan, İYİ Parti’ye ve Meral Akşener’e sevgi ve sempati besleyen milyonlara karşı kışkırtmak ve bizleri hedef göstermeyi amaçlamaktadır. Bu durum Türk Ceza Kanunun 216. Maddesi gereği halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu oluşturmaktadır” dedi.

HAREKETTİR, İFTİRADIR, AHLAKSIZLIK VE VİCDANSIZLIKTIR

Konuşmalarına devam eden Kaman, “Bu durumun göstergesi olarak şüpheli şahıs MHP Kocaeli İl Başkanı’nın yapmış olduğu bu paylaşım diğer bir grup MHP’li tarafından da kendi sayfalarında paylaşılmak suretiyle yayılmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu paylaşımın altında yer alan yorumlar alenen hareket içeren yorumlardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir namuslu ve vatansever vatandaşı PKK gibi hain bir terör örgütü ile bağdaştırılamaz. İYİ Parti genel başkanımıza, İYİ Parti üyelerimize ve İYİ Parti’ye gönül veren yurttaşlarımıza böyle bir yakıştırmanın yapılması hakarettir, iftiradır, ahlaksızlık ve vicdansızlıktır” diyerek sözlerine son verdi.

Bugün 10:24 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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Yorumlar

(2)
02

Engin - tarihte cok öeneği var yakın zamandada sayın şenerin kurduğu parati gibi iyi partide rıuzgarda savrulan yaprak gibi yok olur gider demedi demeyin

Yanıtla . 0Beğen 08 Mart 11:55
01

Erkan Sayanoğlu - Serdar bey siz şikayet ettiniz ama hangi savcı işlem yapacak?Türkiye'de adalet olsa zaten o şahıs o cümleleri kullanacak gücü kendisinde bulamazdı.Siz üzülmeyin.Allahın değirmeni yavaş döner ama ince öğütür.

Yanıtla . 0Beğen 08 Mart 11:46

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