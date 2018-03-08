İzmit Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Düş Bahçesi Okulları yeni okula başlayacak çocuğunuz için faydalı bir seminer hazırlığı içinde. "Çocuğum Okula Hazır Mı? adlı seminer için Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü üyesi Yrd. Doç. Dr. Yıldız Öztan Ulusoy, 5 ve 6 yaş grubu öğrencilerimizin okula hazır olup olmadığını anlamamıza yardımcı olacak ve bu yaş grubundaki çocuklarımızın istekleri ve ihtiyaçlarına yönelik geliştirmemiz gereken davranışları öğretecek. Düş Bahçesi Okulları, velileri çocuğunuzun okula başlama sürecinde kafanızı karıştıran tüm sorularımıza cevap bulmanız için seminere davet etti.

Seminer Tarihi: 10 Mart Cumartesi günü

Seminer Saati: 12.00

Yer: Düş Bahçesi Okulları – Performans Merkezi- Yenişehir Mahallesi Şehit Enver Güven Sokak No:38 İzmit/ Kocaeli

İletişim: 0262 332 40 11 – 0549 850 60 82