Pirelli personel alacak!

Pirelli Lastik Fabrikasi üretim bölümlerinde çalıştırılmak üzere geçici personel alacağını duyurdu.
Adaylarda aranacak özellikler:
İlk kez çalişacaklar için 19 yaşindan gün almiş, 29 yaşindan gün almamiş olmak.
Lise, endüstri meslek lisesi, teknik lise veya 2 yillik meslek yüksek okul mezunu olmak.
Fabrika servis güzergahi dahilinde ikamet etmek
Yukarıdaki şartlara uyan adaylar:
Başvurularını İŞKUR/Kocaeli Şubesi ve www.tplgecici.comadresine yapabilirler.
Direkt İŞKUR'a başvuran adayların www.tplgecici.comadresinden de başvuru formlarını doldurmaları gerekmektedir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz