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Pirelli personel alacak!

Pirelli Lastik Fabrikası üretim bölümlerinde çalıştırılmak üzere geçici personel alacağını duyurdu.

Pirelli Lastik Fabrikasi üretim bölümlerinde çalıştırılmak üzere geçici personel alacağını duyurdu.

Adaylarda aranacak özellikler:

İlk kez çalişacaklar için 19 yaşindan gün almiş, 29 yaşindan gün almamiş olmak.

Lise, endüstri meslek lisesi, teknik lise veya 2 yillik meslek yüksek okul mezunu olmak.

Fabrika servis güzergahi dahilinde ikamet etmek

Yukarıdaki şartlara uyan adaylar:

Başvurularını İŞKUR/Kocaeli Şubesi ve www.tplgecici.comadresine yapabilirler.

Direkt İŞKUR'a başvuran adayların www.tplgecici.comadresinden de başvuru formlarını doldurmaları gerekmektedir.

Bugün 10:48 TSİ - Ekonomi

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