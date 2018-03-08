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Sanayi elektriğine %27 zam!

Kocaeli Milletvekili ve Sanayi Komisyonu Üyesi Tahsin Tarhan, Sanayi elektriği kullanan İşletmelere 1 Nisan’dan itibaren uygulanmaya başlayacak olan % 27 zamma isyan etti.

Kocaeli Milletvekili ve Sanayi Komisyonu Üyesi Tahsin Tarhan, Sanayi elektriği kullanan İşletmelere 1 Nisan’dan itibaren uygulanmaya başlayacak olan % 27 zamma isyan etti. Tarhan “Bu uygulama Sanayi Elektriği kullanan küçük işletmeci dahil bütün yatırımcıların İdam Fermanıdır” dedi.

SON KAYNAK TEDARİK TARİFESİ, SANAYİCİYE SIKILAN SON KURŞUNDUR

Tarhan, elektrik zammına ilişkin yaptığı açıklamada "Kaynak Tarifesi, 2018 yılı için yıllık tüketimi 50 milyon kilovat saat ve üzeri, büyük çaplı aboneleri kapsayacaktır. Sanayinin taşıyıcı kolonları ve işletmeleri bu durumdan maddi zarar görecektir. Tarifeyle beraber, yüksek ve düşük tüketimli tüketici sınıfları oluşmuş olacak, elektrik tüketimi çok olan, büyük sanayici, yüksek tüketimli tüketiciler arasında yer alacaktır. Bu grup için sanayi tarifesi açıklanmayacak ve tavan fiyat kalkacaktır. 77 Organize Sanayi Bölgesini doğrudan ilgilendiren bu durum tek kaynaktan enerji sağlama durumunu da sona erdirmiş olacaktır. Limiti aşan elektrik abonelerinin maliyetleri artmıştır. Sanayici böylece hem serbest piyasa ve döviz riskine maruz kalırken hem de pahalı elektrik almış olacaktır.

% 2 MUAFİYET, % 27 ZAM

İktidar çifte standart uygulamalarından vazgeçmelidir. 3 ay önce Üretim Reform Paketi Meclisten geçerken Sanayi Elektriği kullananlardan Yüzde 2 oranındaki TRT Payı kaldırdık, sanayiciye destek olduk diye övünenler şimdi yüzde 27 oranına varan zam yapmaktan çekinmiyor. İktidar 16 yıldır olduğu gibi kaşıkla verip, kepçeyle almaya devam ediyor.

BÜTÜN SANAYİCİLER RAHATSIZ BİR TEK İKTİDAR MEMNUN

Görüştüğümüz birçok Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi ve işletme sahipleri, bu durumun zaman içerisinde birçok firmanın kepenk kapatmasına ya da organize sanayi bölgesi dışına çıkmasına sebep olacağını açıkça dile getiriyor. 1 Nisan 2018’de uygulamaya girecek bu durum, Türkiye’nin zaten sorunlu olan ekonomik gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratacaktır. Özellikle enerji tüketimi daha az ama katma değeri daha yüksek, üretime yönelik adımlar atılmadan Türkiye’nin fazla elektrik tüketen sanayi kuruluşlarının elektrik fiyatlarının pahalılaştırılması dolaylı olarak enflasyon şeklinde vatandaşa geri dönecektir" dedi.

Bugün 11:00 TSİ - Ekonomi

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