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Artvin kültürü, Kocaelililer ile buluşmaya geliyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından “Anadolu Kocaeli”de etkinlikleri kapsamında 10-13 Mart tarihleri arasında yapılacak olan Artvin STanıtım Günleri’nin basın toplantısı Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi tarafından “Anadolu Kocaeli”de etkinlikleri kapsamında 10-13 Mart tarihleri arasında yapılacak olan Artvin Tanıtım Günleri’nin basın toplantısı Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirildi. Basın toplantısına Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Hasan Yılmaz, Kocaeli Artvinliler Birliği Başkanı İmat Erdoğan ve Artvin dernek başkanları katılım gösterdi.

“ARTVİN’İ KOCAELİ’DE YAŞAYACAĞIZ”

Program konuşan Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Hasan Yılmaz, “Biz uzun süredir Anadolu Kocaeli’de konseptiyle tanıtım günleri düzenliyoruz. Şimdiye kadar, Rize, Erzurum, Gaziantep, Trabzon tanıtım günleri yaptık. Şimdi Artvinli kardeşlerimizi kendi kültürleriyle birlikte ağırlayacağız. Artvin’i Kocaeli’de hep beraber yaşayacağız. Sadece Kocaeli’de bu etkinliği düzenlemek için dolaşılmadı, Artvin’de kapı kapı dolaşıldı. Artvin’i şehrimizde ağırlayacağız. Programımız cumartesi günü 10.30’da başlayacak” dedi.

ARTVİN DOĞU KARADENİZ’İN İNCİSİDİR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan, Kocaeli Artvinliler Birliği Başkanı İmat Erdoğan, “Büyükşehir belediyesinin katkılarıyla birinci Artvin Tanıtım Günleri’ni yapıyoruz. Kocaeli Artvinliler Birliği olarak yoğun bir mesai harcadık. 10 Mart Cumartesi saat 10.30 Uluslararası Fuar Merkezi’nde Artvin Valimiz, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve Kocaelili Artvinli hemşerilerimiz bu etkinliği yapacağız. Artvin doğu Karadeniz’in incisidir. Yöremizin tarihi dokusunu yansıtacağız. Hopa, Şavşat müzesi olacak. Boğalarımızı da buraya getiriyoruz. Doğal güzelliklerimizi, yöresel lezzetlerimizi de sunacağız. Serenderimizi, el sanatı ürünleri Kocaeli halkına göstereceğiz. Güzel bir sunumla yaşantımızı tanıtacağız” şeklinde konuştu.

GÜRCÜLER ŞARKI SÖYLEYECEKLER

Tanıtım Günlerinin kültürel ağırlıklı olacağını söyleyen Erdoğan, “Kocaeli’de dört dörtlük bir Artvin kültürünü oturtacağız. Satış çok az olacak. Gelen stant satıcıları ise Artvin’den gelecek. Artvin’in Cağ Kebabı, balı, kurutulmuş meyveleri, Artvin peyniri, tereyağı gelecek. Yöresel sanatçılar gelecek. İstanbul Konservatuarı’ndan 40 kişilik bir koro gelecek. Lazca, Gürcüce şarkılar söyleyecekler. Ayrıca folklor grupları, Tiflis Halk dansları grubu dans gösterileri yapacak” ifadesini kullandı.

GELENEKSEL DÖNME DOLAP

Artvin’in kültürel değerlerinden olan Tulum, akordeon, davul ve zurnanın sürekli çalınacağını belirten Erdoğan, “Bir kişi tulum yapımı hakkında stant açacak. Yapımını gelen ziyaretçilere gösterecek. Yine Artvin’in geleneksel ahşap dönme dolabını ziyaretçilerle buluşturacağız. Taş duvar örme işimizin yapımını göstereceğiz. Geleneksel evlerimiz ise fuar alanında olacak” şeklinde konuştu.

Bugün 11:20 TSİ - Kültür-Sanat

Muhabir Selin Becer

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