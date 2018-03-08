Yüzümüz onlarla hep “GÜLSÜM”

Gülsüm Çetin… Diyarbakır doğumlu… 4 senedir hakemlik yapıyor. Futbol il hakemimiz… 21 yaşında… Bekâr... Dünyası futbol… Düzgün fiziğiyle tam bir sporcu ve cesareti ile de tam bir futbol hakemi… Geleceği parlak… Genç yaşına rağmen kırk yıllık hakem gibi… Kadınların futboldaki başarısını tırmandıracağa benziyor ve gözünü Dünya Kupası’nda maç yönetmeyi hedefleyecek kadar da idealist… Yani o bir ‘Dişi Cüneyt Çakır’ olmaya aday…

ÇALIŞMAYI ÇOK SEVİYOR

Genç ve dinamik bir yapıya sahip hakemimiz. Çalışmayı çok seviyor. Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Gülsüm, kendine Cüneyt Çakır’ı örnek alıyor ve onun da Kocaeli Üniversitesi mezunu olmasıyla gurur duyuyor… Fitness çalışmalarına ağırlık veren ve futbol hakem antrenmanlarını kaçırmayan Gülsüm, gözlemcilerden de tam not alarak, gelişimini sürdürüyor. Bu arada, geçtiğimiz hafta oynanan 2.Küme maçında, bir ara birbirine giren futbolcuların arasına dalıp ayıracak kadar da cesur olan Diyarbakırlı kızımız, üç yılda Kocaelililer kadar bu kente tanıdık oldu. ‘Gülsüm’lerin sayısı artsın, futbolumuzun yüzü gülsün istiyoruz…