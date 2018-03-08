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Bugün 11:25 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:27 TSİ )

Yarımca kirazının tadına doyulmuyor

Yarımcaspor Kulübü’nün yönetimini ağırlayan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Yeni spor tesisleriyle geleceğe en güzel yatırımı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, yeniden ayağa kalkan Körfez'in köklü takımlarından Yarımcaspor Kulübünün yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Ziyarete Yarımcaspor Kulübü Başkanı Selçuk Güner ve yönetimi ile Körfez Belediye Meclis Üyesi Tayfun Balıkçı da katıldı. Yarımcaspor’un şanlı bir mazisi olduğunu belirten Başkan İsmail Baran, “Geldiği nokta bizleri de üzüyordu. Ama şimdi tekrar başarılı, onlarla gurur ve onur duyacağımıza eminim” dedi.

OLUMLU ETKİLERİ VAR

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, amatör kulüplere her zaman destek olduklarını ve bunu önemsediklerini belirterek, “Sporun çocuklar ve gençlerimiz üzerinde olumlu etkisi var. Bizler de bunu iyi bildiğimiz için göreve geldiğimizde güzel bir ekip kurduk ve ‘Sporun Başkenti Körfez’ hedefini kendimize koyduk. Gerçekten geldiğimiz noktada ne kadar doğru adımlar attığımızı da görüyoruz. Spor akademilerimizde binlerce öğrenciye 15 branşta eğitim veriyoruz” dedi.

EKSİKLERİ TEK TEK GİDERİYORUZ

Sporda tesisleşmenin de önemli olduğunu belirten Başkan İsmail Baran, “Bizler yeni spor komplekslerini hayata geçirmek için, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile gerçekten güzel bir koordine halindeyiz. Çamlıtepe, İlimtepe ve Kaşkaldere’de yeni spor komplekslerini hayata geçiriyoruz. Ayrıca dört okulumuzda da, spor salonları inşa ediyoruz. İlçemizin en büyük eksiği kapalı bir spor salonu olmamasıydı. Onu da Bakanlığımızın da desteğiyle Güney Mahallesi’nde yapacağız” dedi.

Bugün 11:25 TSİ - Spor

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