Hele hele bir de anneyseniz, daha zor. İlimizde görev yapan voleybol hakemimiz Ayla İğdeli, yoğun şekilde devam eden mahalli küme maçları nedeniyle, çocuğundan ayrı kalmamak için, minik bebeği Alp’i, görev yaptığı maçlara getiriyor. İlimiz sporcuları, hakemleri, otoriteleri de, Alp’i sevmekten kendini alamıyor. Sevimli bebek, adeta voleybolumuzun sembolü oldu. Ömür boyu sıhhat ve mutluluk diliyoruz.
Bugün 11:27 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:29 TSİ )
Alp bebek salonda büyüyor
Kentimizde kadın olmak, hatta kadın sporcu olmak kolay değil.
Bugün 11:27 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz