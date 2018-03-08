Alp bebek salonda büyüyor

Hele hele bir de anneyseniz, daha zor. İlimizde görev yapan voleybol hakemimiz Ayla İğdeli, yoğun şekilde devam eden mahalli küme maçları nedeniyle, çocuğundan ayrı kalmamak için, minik bebeği Alp’i, görev yaptığı maçlara getiriyor. İlimiz sporcuları, hakemleri, otoriteleri de, Alp’i sevmekten kendini alamıyor. Sevimli bebek, adeta voleybolumuzun sembolü oldu. Ömür boyu sıhhat ve mutluluk diliyoruz.