İşte gerçek imparator!

Maltepe ve Kartal Bulvar yenilgilerinden sonra göreve getirilen Vurur, çok kısa bir zamanda takım içerisinde sıkıntıları çözerek Gebzespor’u tekrar ayağa kaldırdı. Doğantepe, Beylerbeyi ve Beylikdüzü gibi kritik maçları yerinde yaptığı hamlelerle kazanan Vurur, gelinen noktada büyük bir pay sahibi oldu.

VURUR’UN KARNESİ:

Gebze-Adapazarı : 2-1

N.Erdemli-Gebze : 0-3

Gebzespor-İnegöl G. : 1-1

Doğantepe-Gebze : 2-4

Gebze-Beylerbeyi : 1-0

Beylikdüzü-Gebze : 2-3