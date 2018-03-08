İşte gerçek imparator!

Maltepe ve Kartal Bulvar yenilgilerinden sonra göreve getirilen Vurur, çok kısa bir zamanda takım içerisinde sıkıntıları çözerek Gebzespor’u tekrar ayağa kaldırdı. Doğantepe, Beylerbeyi ve Beylikdüzü gibi kritik maçları yerinde yaptığı hamlelerle kazanan Vurur, gelinen noktada büyük bir pay sahibi oldu.
VURUR’UN KARNESİ:
Gebze-Adapazarı : 2-1
N.Erdemli-Gebze : 0-3
Gebzespor-İnegöl G. : 1-1
Doğantepe-Gebze : 2-4
Gebze-Beylerbeyi : 1-0
Beylikdüzü-Gebze : 2-3
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz