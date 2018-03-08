Derince ekibinin ligde çekilmesi nedeniyle bir sonraki hafta deplasmanda oynayacağı Kestel maçına odaklanan Mor-Menekşeler, Alaettin Kurt Stadı’nda hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Özgür Vurur’un kursta olması nedeniyle antrenmanı yardımcı antrenör Önder Yılmaz yönetirken, futbolcuların moralli oluşları gözlerden kaçmadı. Cumartesi gününe kadar çalışmalarını sürdürecek olan Gebzesporhafta sonunu dinlenerek geçirecek. Temsilcimiz pazartesi günü kaldığı yerden hazırlıklarına devam edecek.
Bugün 11:29 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:31 TSİ )
Menekşenin dersi KESTEL!
Beylikdüzü’ne karşı şahane bir galibiyet elde ederek şampiyonluğun eşiğine gelen BAL 11.Grup’taki lider temsilcimiz Gebzespor, yüzünü Kestel Belediyespor maçına çevirdi.
Bugün 11:29 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz