Menekşenin dersi KESTEL!

Derince ekibinin ligde çekilmesi nedeniyle bir sonraki hafta deplasmanda oynayacağı Kestel maçına odaklanan Mor-Menekşeler, Alaettin Kurt Stadı’nda hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Özgür Vurur’un kursta olması nedeniyle antrenmanı yardımcı antrenör Önder Yılmaz yönetirken, futbolcuların moralli oluşları gözlerden kaçmadı. Cumartesi gününe kadar çalışmalarını sürdürecek olan Gebzesporhafta sonunu dinlenerek geçirecek. Temsilcimiz pazartesi günü kaldığı yerden hazırlıklarına devam edecek.