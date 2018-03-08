Yanında götürdüğü Gebzespor atkısını çalışma arkadaşları açan ve dilek ağacına nazar boncuğa asarak Gebzespor’un şampiyon olmasını dileyen Medical Park Gebze Hastanesi Kurumsal Pazarlama Sorumlusu Erol Ateş, “Şampiyon Gebzespor, başka yolu yok” dedi.
Bugün 11:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:31 TSİ )
Nevşehir’de Menekşe aşkı
Medical Park Hastaneler Grubu’nun Nevşehir’de düzenlediği eğitim seminerine katılan Medical Park Gebze Hastanesi Kurumsal Pazarlama ekibi, peri bacalarının olduğu bölgede Gebzespor atkısıyla poz vererek, ‘Bize her yer Gebze’ mesajı gönderdi.
Bugün 11:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz