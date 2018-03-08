Son 4 maçını kazanan, galibiyet serisini 5’e çıkarmak için Kartepe Suadiye maçını bekleyen turuncu-mavili ekip, rakibi karşısında maç kazanamama şanssızlığını kırmak istiyor. Kartepe Suadiye ile aynı grupta Play-Off vizesi alan ve normal sezonda oynadığı maçlarda 1-0 yenilen Özgür Demirtaş’ın öğrencileri, Play-Off’un ilk maçını da aynı skorla kaybetmişti. Cumartesi günkü maçta hem çıkışını sürdürmek, hem de 3 maçlık yenilginin hesabını sormak isteyen Sultan Orhanspor’da hazırlıklar galibiyet parolasıyla devam ediyor.
Bugün 11:31 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:32 TSİ )
Sultan Orhan 1-0’ı unutmadı
Amatör Süper Futbol Ligi Play-Off’un ikinci yarı perdesini Kartepe Suadiye maçıyla açacak olan Sultan Orhanspor’u hırs bastı.
Bugün 11:31 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz