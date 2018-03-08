Sultan Orhan 1-0’ı unutmadı

Son 4 maçını kazanan, galibiyet serisini 5’e çıkarmak için Kartepe Suadiye maçını bekleyen turuncu-mavili ekip, rakibi karşısında maç kazanamama şanssızlığını kırmak istiyor. Kartepe Suadiye ile aynı grupta Play-Off vizesi alan ve normal sezonda oynadığı maçlarda 1-0 yenilen Özgür Demirtaş’ın öğrencileri, Play-Off’un ilk maçını da aynı skorla kaybetmişti. Cumartesi günkü maçta hem çıkışını sürdürmek, hem de 3 maçlık yenilginin hesabını sormak isteyen Sultan Orhanspor’da hazırlıklar galibiyet parolasıyla devam ediyor.