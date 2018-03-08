Gebze fırtına örnek oluyor

Şu ana kadar 4 sosyal sorumluluk projesine imza atan ve gittikleri yerlerde yoksul öğrencilere giysi ve kırtasiye yardımında bulunan Gebze Fırtına Trabzonspor Taraftarlar Derneği bu çerçevede topluma katkıda bulunmayı kendisine ilke edinmiş durumda.