Şu ana kadar 4 sosyal sorumluluk projesine imza atan ve gittikleri yerlerde yoksul öğrencilere giysi ve kırtasiye yardımında bulunan Gebze Fırtına Trabzonspor Taraftarlar Derneği bu çerçevede topluma katkıda bulunmayı kendisine ilke edinmiş durumda.
Bugün 11:31 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:33 TSİ )
Gebze fırtına örnek oluyor
Sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiren Gebze Fırtına Trabzonspor Taraftarlar Derneği, bu alanda yaptığı başarılı çalışmalarla bölgemizde bulunan STK’lara örnek oluyor.
Bugün 11:31 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz