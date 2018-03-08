Darıca-D.Bekir maçı 15.00’te

Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmaların 4’ünü 10 Mart Cumartesi, 5’ini de 11 Mart Pazar’a koydu. 49 puanla lider olan Darıca Gençlerbirliği ile 45 puanla 3.sırada bulunan Diyarbekir arasındaki karşılaşma, cumartesi günü saat 15.00’te Darıca Stadı’nda oynanacak.