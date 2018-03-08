Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmaların 4’ünü 10 Mart Cumartesi, 5’ini de 11 Mart Pazar’a koydu. 49 puanla lider olan Darıca Gençlerbirliği ile 45 puanla 3.sırada bulunan Diyarbekir arasındaki karşılaşma, cumartesi günü saat 15.00’te Darıca Stadı’nda oynanacak.
Bugün 11:32 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:34 TSİ )
Darıca-D.Bekir maçı 15.00’te
TFF 3. Lig 2.Grup’ta 26’ncı haftanın maç programı açıklandı.
Bugün 11:32 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz