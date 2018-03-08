Kuştepe Stadı’nda yapılan idmanda, futbolcular hırslı göründü. Yeşil-Siyahlı yöneticiler, Derincespor maçını kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını söylerken, hesapların 3 puan üzerine yapıldığını kaydetti. Teknik direktör Erol Çağlın da futbolcuların hırs düzeyinin memnun edici olduğunu söyledi.
Bugün 11:34 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:35 TSİ )
Varsa yoksa Derince Bld.
Çayırovaspor, Derince mesaisine dün de devam etti.
Bugün 11:34 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz