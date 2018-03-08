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Bugün 11:34 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:35 TSİ )

Varsa yoksa Derince Bld.

Çayırovaspor, Derince mesaisine dün de devam etti.

Kuştepe Stadı’nda yapılan idmanda, futbolcular hırslı göründü. Yeşil-Siyahlı yöneticiler, Derincespor maçını kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını söylerken, hesapların 3 puan üzerine yapıldığını kaydetti. Teknik direktör Erol Çağlın da futbolcuların hırs düzeyinin memnun edici olduğunu söyledi.

Bugün 11:34 TSİ - Spor

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