Varsa yoksa Derince Bld.

Kuştepe Stadı’nda yapılan idmanda, futbolcular hırslı göründü. Yeşil-Siyahlı yöneticiler, Derincespor maçını kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını söylerken, hesapların 3 puan üzerine yapıldığını kaydetti. Teknik direktör Erol Çağlın da futbolcuların hırs düzeyinin memnun edici olduğunu söyledi.