SP'li Şengün: Hiçbir kadına güneşten daha fazla mesai yaptıramazsınız

Saadet Partisi (SP) İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla il binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya SP İl Başkanı Nurettin Çelik ve il kadın kolları yönetimi de katılım gösterdi. Açıklamada konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün, “Şiddet gören kadınlar ağlıyor. Tacize uğrayan kadınlar ağlıyor. “Acaba başına bir iş gelir mi?” korkusuyla evlatlarını sokağa salamayan kadınlar ağlıyor” dedi.

KADINLARA KULAK TIKAMAYIN

Açıklamada konuşan SP İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün, “Bugün kadınların sorunları yerine, hayata dair güzel şeylerden bahsetmeyi çok isterdik fakat yapamıyoruz. Kadının ezildiği, ağır yükler altında iki büklüm olduğu ve her yönüyle istismar edildiği bir ortamda toplumun temel yapı taşı olan kadınlarımız hakkında güzel şeylerden söz edemiyoruz. Bugün Kapitalist çarkın dişleri arasında ezilen kadınlar ağlıyor. Şiddet gören kadınlar ağlıyor. Tacize uğrayan kadınlar ağlıyor. “Acaba başına bir iş gelir mi?” korkusuyla evlatlarını sokağa salamayan kadınlar ağlıyor. Bu kadınlar bizim kadınlarımız. Kadınlarımızdan yükselen bu feryada kulak tıkayamayız” dedi.

BAKANLIĞI VAR POLİTİKASI YOK

Konuşmasına devam eden Şengün, “Kadınlarımızın dertlerine deva olması için bu iktidar döneminde kurulan bir Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı var, ancak politikası yok. Dolayısıyla çözüm de yok. Bu böyle devam edemez. Bu milletin kalkınmasını isteyenler önce aileyi kalkındırmalıdır. Ailenin kalkınması ise, kadınlarımızın feryatlarını dindirerek, çözüm üreterek gerçekleşir. Toplumun kalbi olan aile kurumundaki çöküntüyü dehşetle izliyoruz. Artık kadınlarımız bulamadıkları huzuru dizilerde arar oldular” diye konuştu.

"HİÇBİR KADINA GÜNEŞTEN DAHA FAZLA MESAİ YAPTIRAMAZSINIZ"

En doğal hakkı olan “annelik” hakkını elinden alan sistem, anneyi evladına hasret bırakmaktadır diyen Şengün, “Hiçbir kadına güneşten daha fazla mesai yaptıramazsınız. "Bir kadının, erkek gibigörülmesineve kadınlarımıza, erkeklere yüklenilen sorumlulukların yüklenmek istenmesine karşıyız."Bu zulmü onlara reva gören batı uygarlığının bakışıyla kadına bakamayız. Kadınlarımız; medya ve reklam dünyasında ”cinsel bir meta” olarak kullanılarak “istismarın” en acımasızı yaşatılarak bize cahiliye dönemi diri diri gömülen kız çocuklarını hatırlatmaktadır. Çeşitli ailesel ve çevresel nedenlerle, eğitim ve sağlık hizmetlerinden, hak ettiği gibi yararlanamamaktadır” dedi.

İNSAN ÖLÜMÜ ALEM ÖLÜMÜDÜR

Şengün, “Kocaeli’de daha 17 yaşındayken öldürülen Ecem Balcı için bir araya geldik çünkü anneyiz. Sakarya’da karnındaki bebeği, elindeki çocuğuyla katledilen, bu millete Suriye’den emanet gelen, ama emanete sahip çıkamadığımız Emani için bir araya geldik çünkü kardeşiz. Bugün Helin Palandöken için, 3 yaşındaki yavrunun hakkını sormak için, ismini sayamadığımız öldürülen kardeşlerimiz için bir araya geldik. Çünkü insanız. Biz insanın ölümünü alemin ölümü olarak biliriz. Görüşleri, düşünceleri, hayat tarzları, farklı olsa da. Hepimiz insanız ve bizler onların hakkını aramak, adalet istemek için buradayız” şeklinde konuştu.