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Pekin: Kimse dedikodulara kulak vermesin

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Pekin, Pazar günü yapılacak olan kongre öncesinde hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Pekin, “Dedikodular asılsızdır kimse bu dedikodulara kulak vermesin” dedi.

Kocaeli Emlakçılar Odası başkanı Ahmet Pekin, Pazar günü yapılacak olan oda kongresi öncesi hakkında çıkan iddialara cevap verdi. Pekin “Dedikodular asılsızdır kimse bu dedikodular kulak vermesin. İş yapmayanlar çok konuşur. Biz çok konuşmuyoruz iş yapıyoruz” dedi. Pişkin Cafe’de gerçekleştirilen basın toplantısında Pekin’e yönetim kurulu üyeleri Osman Özcan, Hakan Sin, Fuat Özdağ ve Nail Kurter’de eşlik etti.

KAMUOYU FARKLI GÖSTERİYOR

Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Pekin yaptığı açıklamada, “Bugün basın toplantısını düzenlemenin nedenleri toplumda uygun olmayan dedikoduların dolaşmasından kaynaklı oluyor. Geçen dönem bize oy vermeyenlerin karşı yönetime geçtiği dedikodusu var. Bu külliyen yalandır. Bizim iki üç tane arkadaşımın listede olamaması nedeni işlerinin yoğun olmasıdır. Kasın Kolları Başkanımız yolumuza devam ediyor. Bunun asılsız olduğunu söylüyoruz. Sadece algı yönetimi yapılıyor. Biz etik kurallarına uymayı gayret ediyoruz. Tamamıyla bu odayı bütün yöneticilerimizle birlikte yönettiğimiz meslek odamıza katkı sağlasın derdindeyiz. Yönetim Kurulu listesini açıkladık. Bir sıkıntımız olsaydı açıklamazdık. Ama kamuoyu da farklı gösteriyor” dedi.

BİZE BİR PROJE SUNMADILAR

Konuşmalarına devam eden Pekin, “KEMDER’de ki amaç şuydu. Kocaeli’de bir emlak odası olmadığı için bu dernek oda yapılacaktı. Konuşan insanlar iş yapamaz. KEMDER’de ki arkadaşlarımız çok fazla gereksiz konuşmalar yapıyorlar. Ama sadece konuşuyorlar dedikodu üretiyor. Bizler hiçbir şekilde gelip proje sunmadılar. Sadece 20 gün önce gelip ziyarette bulundular” dedi.

ÇALIŞAN İNSANLARA ÇAMUR ATMAYIN

Konuşmalarına devam eden Pekin, “Seçimlerde şaibe var diye basına demeç verdiler. Biz tarihi olan bir devletin mensuplarıyız. Bu devlet kolay kurulmadı. Eğer seçimde şaibe vardıysa niye şikayet edilmedi. Bize burada çamur atılırken devletin kurumlarına da çamur atılıyor. Odamız için siyasi partiye yakınmışız gibi dedikodular dönüyor. Her yerde farklı bir şekilde anlatılıyor. Bizim bunlara ihtiyacımız yok. Biz iş yaparak eleştirilmek istiyoruz. Çalışan insanlara çalışmayan insanlar çamur atmasın” şeklinde konuştu.

PROJELERİMİZ VAR

Pekin son olarak, “Biz emlakçılık anlamında Türkiye’de ilk dijital oda, web tapu, belediye iş takip protokolü gibi projeleri uyguladık. Bunları bizden önce kimse akıl edip yapmamış. Diğer şehirlerden bizi arayıp bu projeleri nasıl yaptıklarımızı soruyorlar. Burada sistemi oturttuğumuzda tüm Türkiye ile projelerimizi paylaşacağız. Seçimden sonrada farklı projelerimiz var” ifadelerinde bulundu.

Bugün 11:43 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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