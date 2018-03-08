60. Yıl şampiyon!

2017-2018 sezonunda 13 grupta 42 takımın mücadele ettiği lig sona erdi. Final maçında Darıca 60 Yıl Ortaokulu, kıran kırana geçen karşılaşmada rakibini 3-1 yendi ve kupaya uzandı. Bu sonuçlardan sonra Derince Sırrıpaşa Ortaokulu, İzmit Şehit Şelçuk Gökdağ Ortaokulu Darıca 60.Yıl Ortaokulu ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek.
KAVAKLI ŞEHİT ONBAŞI ADEM BAŞOĞLU O.O: 0 DERİNCE SIRRIPAŞA O.O: 2
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı
HAKEM: İbrahim Çapar ***
KAVAKLI ŞEHİT ONBAŞI ADEM BAŞOĞLU O.O: Efe Altındağ ***, Can Akpınar ***,Fatih Tahatepe ***, Sinan Subaş ***, Enes Cinemre ****, Emre Uzun **, Yaşar Öztürk ** (Berat Salih **), Taha Sekmen ** (Ömer Balkaya **)
DERİNCE SIRRIPAŞA O.O: Ferhat Fidan ***, Yunus Emre Karaduman ***, Yakuphan Kardelen *** , Furkan Mavi Göz *** , Harun Senem ** (Sezgin Mete **), Emirhan Yakup ** (Seçkin Sevindik **), Emirhan Yıldız **, Emir Sultan ***
GOLLER: Harun Senem dk. 10, Emir Sultan dk. 24
DARICA 60 YIL O.O.: 3 ŞEHİT SELÇUK GÖKDAĞ O.O: 1
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı
HAKEM: İbrahim Çapar ***
DARICA 60 YIL O.O: Samet Çelik ***, Diyar Yetim ***, Dindar Şeker ***, Efe Can Kavcı ***, (Eray Turanlı ** (Arda Kaygusuz **), Emirhan Top ***, Şiyar Şeker ***, İbrahim Güzeltepe *** (Devrim Kara ***)
ŞEHİT SELÇUK GÖKDAĞ O.O:Oruç Kalander **, Burak Tezulaş ****, Emir Ersoylu ***, Kağan Zifiroğlu *** Burak Uslu ***, , Melih Arda Koç **, Ramazan Korkut ***, Talha Arık ** (Alperen **)
GOLLER: Şiyar Şeker dk 2, İbrahim Güzeltepe dk 34, Kağan Zifiroğlu dk 35, Devrim Kara 40+1
İŞTE İLK DÖRDE GİREN TAKIMLAR:
1-Darıca 60 Yıl Ortaokulu
2-İzmit Şehit Selçuk Gökdağ O.Okulu
3-Derince Sırrıpaşa Ortaokulu
4-Kavaklı Şehit Onb. A. Başoğlu O.O.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz