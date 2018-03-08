Bugün 11:48 TSİ - Spor

60. Yıl şampiyon!

Kocaeli Okullar Arası Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği finali, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynandı. Darıca 60 .Yıl Ortaokulu, Şehit Selçuk Gökdağ Ortaokulu’nu 3-1 yendi ve şampiyon oldu. İlk üç sırayı alan üç takım ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek.