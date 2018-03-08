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60. Yıl şampiyon!

Kocaeli Okullar Arası Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği finali, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynandı. Darıca 60 .Yıl Ortaokulu, Şehit Selçuk Gökdağ Ortaokulu’nu 3-1 yendi ve şampiyon oldu. İlk üç sırayı alan üç takım ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek.

2017-2018 sezonunda 13 grupta 42 takımın mücadele ettiği lig sona erdi. Final maçında Darıca 60 Yıl Ortaokulu, kıran kırana geçen karşılaşmada rakibini 3-1 yendi ve kupaya uzandı. Bu sonuçlardan sonra Derince Sırrıpaşa Ortaokulu, İzmit Şehit Şelçuk Gökdağ Ortaokulu Darıca 60.Yıl Ortaokulu ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek.

KAVAKLI ŞEHİT ONBAŞI ADEM BAŞOĞLU O.O: 0 DERİNCE SIRRIPAŞA O.O: 2

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: İbrahim Çapar ***

KAVAKLI ŞEHİT ONBAŞI ADEM BAŞOĞLU O.O: Efe Altındağ ***, Can Akpınar ***,Fatih Tahatepe ***, Sinan Subaş ***, Enes Cinemre ****, Emre Uzun **, Yaşar Öztürk ** (Berat Salih **), Taha Sekmen ** (Ömer Balkaya **)

DERİNCE SIRRIPAŞA O.O: Ferhat Fidan ***, Yunus Emre Karaduman ***, Yakuphan Kardelen *** , Furkan Mavi Göz *** , Harun Senem ** (Sezgin Mete **), Emirhan Yakup ** (Seçkin Sevindik **), Emirhan Yıldız **, Emir Sultan ***

GOLLER: Harun Senem dk. 10, Emir Sultan dk. 24

DARICA 60 YIL O.O.: 3 ŞEHİT SELÇUK GÖKDAĞ O.O: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: İbrahim Çapar ***

DARICA 60 YIL O.O: Samet Çelik ***, Diyar Yetim ***, Dindar Şeker ***, Efe Can Kavcı ***, (Eray Turanlı ** (Arda Kaygusuz **), Emirhan Top ***, Şiyar Şeker ***, İbrahim Güzeltepe *** (Devrim Kara ***)

ŞEHİT SELÇUK GÖKDAĞ O.O:Oruç Kalander **, Burak Tezulaş ****, Emir Ersoylu ***, Kağan Zifiroğlu *** Burak Uslu ***, , Melih Arda Koç **, Ramazan Korkut ***, Talha Arık ** (Alperen **)

GOLLER: Şiyar Şeker dk 2, İbrahim Güzeltepe dk 34, Kağan Zifiroğlu dk 35, Devrim Kara 40+1

İŞTE İLK DÖRDE GİREN TAKIMLAR:

1-Darıca 60 Yıl Ortaokulu

2-İzmit Şehit Selçuk Gökdağ O.Okulu

3-Derince Sırrıpaşa Ortaokulu

4-Kavaklı Şehit Onb. A. Başoğlu O.O.

Bugün 11:48 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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