Anadolu Yeniköy evinde kazandı!

Karşılaşmayı, Ahmet ve Ünal’ın golleriyle Yeniköyspor 2-1 kazandı. Karşılaşmanın ilk yarısında, her iki takım da etkili ataklarla gol pozisyonlarına girdi. Ancak devre 0-0 berabere bitti. İkinci yarıda Yeniköy daha etkili oyun sergiledi. 50.dakikada Ahmet ile 1-0 öne geçti. Golden on dakika sonra Mavi Beyazlılardan Ahmet ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı. Kirazlıyalı 72.dakikada Abdullah’da ikinci sarıdan kırmızı kart görmesinin ardından Mert ile beraberliği sağladı. Yeniköy, 80.dakikada Ünal’ın yarım volesiyle öne geçti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Anadolu Yeniköyspor 2-1 kazandı.

ANADOLU YENİKÖY: 2 KİRAZLIYALISPOR: 1

STAT: Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız

HAKEMLER: Enes Kanpara***, Tuğba Başkaya***, Ömer Karman***

ANADOLU YENİKÖSPOR: Hasan***, Aykut***, Melih**, Erhan***, Osman***(Ünal***), Murat*** Oğuzhan***, Yasin**(Süreyya**) , Ahmet***, Ukbe***

KİRAZLIYALI SPOR: Çağlar***, Savaş**, Murat**, Abdullah**, Barış**, Mehmet***, Melih**, Mustafa**(Barbaros**), Mert***, Eren***, Ahmet**(Serkan**)

GOLLER: Ahmet Dk. 50, Ünal Dk.80 (Yeniköyspor), Mert Dk.74 (Kirazlıyalıspor)

KIRMIZI KARTLAR:Ahmet Dk.60 (Yeniköy), Abdullah Dk.72 (Kirazlıyalı)