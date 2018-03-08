Gebze’ye milli onur

Buna göre serbest, grekoromen ve bayanlar kategorisinde yapılacak turnuvanın 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Gebze Spor Salonu’nda gerçekleşeceği belirtildi. Turnuva öncesinde Yıldızlar Güreş Milli Takımı Darıca Gençlik Merkezi’nde kamp çalışmalarına başlarken, önümüzdeki günlerde ise çeşitli ülkelerin Milli takımları Gebze’ye gelecek. 23-29 Nisan tarihleri arasında Ukrayna-Kiev’de yapılacak Yıldızlar Güreş Avrupa Şampiyonası’nın provası niteliği taşıyan Uluslararası turnuvada yaklaşık 15 ülkeden toplam 200 sporcunun mücadele etmesi bekleniyor. En iyi dereceyi yapan Türk sporcu Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.