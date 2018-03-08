Buna göre serbest, grekoromen ve bayanlar kategorisinde yapılacak turnuvanın 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Gebze Spor Salonu’nda gerçekleşeceği belirtildi. Turnuva öncesinde Yıldızlar Güreş Milli Takımı Darıca Gençlik Merkezi’nde kamp çalışmalarına başlarken, önümüzdeki günlerde ise çeşitli ülkelerin Milli takımları Gebze’ye gelecek. 23-29 Nisan tarihleri arasında Ukrayna-Kiev’de yapılacak Yıldızlar Güreş Avrupa Şampiyonası’nın provası niteliği taşıyan Uluslararası turnuvada yaklaşık 15 ülkeden toplam 200 sporcunun mücadele etmesi bekleniyor. En iyi dereceyi yapan Türk sporcu Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.
Bugün 11:53 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:54 TSİ )
Gebze’ye milli onur
Bundan önceki yıllarda hep il merkezlerinde düzenlendiği açıklanan Uluslararası Yıldızlar Güreş Zafer Turnuvası’nın bu yıl Gebze’ye verilmesi, Gebzeli güreş severler tarafından sevinçle karşılandı.
Bugün 11:53 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz