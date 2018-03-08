11.03.2018 Pazar günü Kavaklı Stadı’nda oynanması gereken Yazlıkspor-Karamürsel Ereğlispor U-13 lig müsabakası Yazlıkspor'un müsabakaya katılamayacağını bildirmesi üzerine iptal edildi.
Bugün 11:55 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:56 TSİ )
Yazlık-Ereğli iptal edildi!
Yazlık-Ereğli iptal edildi!
Bugün 11:55 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz