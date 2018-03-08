Gebze Arapçesme Mahallesinde ikamet eden Fahri Güven dün akşam saat 20.00'da evden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınları tarafından aranan ve polise bildirilen Fahri Güven'i görenlerin "0532 567 36 14" numaralı telefondan haber vermeleri rica olundu.
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Dün akşamdan beri haber alınamıyor! Gören duyan varsa...
Gebze'deki evinden dün akşam saatlerinde dışarı çıkan Fahri Güven bir daha geri dönmedi. Güven'i görenleri aşağıdaki telefon numarasına bildirmeleri rica olundu.
Bugün 11:56 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz