Dün akşamdan beri haber alınamıyor! Gören duyan varsa...

Gebze Arapçesme Mahallesinde ikamet eden Fahri Güven dün akşam saat 20.00'da evden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınları tarafından aranan ve polise bildirilen Fahri Güven'i görenlerin "0532 567 36 14" numaralı telefondan haber vermeleri rica olundu.