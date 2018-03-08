Küçükkaya'dan kadınlara çiçek

CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Örgütü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kahvaltılı program düzenledi. İzmit Negra Cafe’de düzenlenen programa CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, İzmit İlçe Kadın Kolları eski Başkanı Bilge Çoker, ilçe kadın kolları yönetimi, kadın meclis üyeleri ve çok sayıda partili katılım sağladı. İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök’ün ev sahipliğini üstlendiği programda İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, kadınlara çiçek vererek Dünya Kadınlar Günü’nün kutladı.

ATATÜRK O EMEĞİ KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

Programda konuşan İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, “Günümüzde artık tamamen kutlama olarak algılanan 8 Mart aslında bir ekmek mücadelesinde yanarak ölen 129 kadın işçinin canları ile ödedikleri mücadelenin anma günüdür. Kadınlarımızın Kurtuluş Savaşı dönemindeki kutsal fedakarlığını karşılıksız bırakmayan, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa Anadolu kadını kadar emek vererek götürdüm diyemez’ diyerek Avrupalı kadınlarda dahi olmayan Seçme ve Seçilme Hakkını kadınlara layık görmüştür” dedi.

2017’DE 409 KADIN KATLEDİLDİ

Devamında Gök, “Ne yazık ki yıllar içerisinde ayrıştıran, ötekileştiren söylemler kadını cinayet, taciz, tecavüz olaylarının tam ortasında bırakmıştır. Bu söylemler son 16 yıldır iktidar döneminde tavan yapmış, 2017’de 409, 2018’in ilk iki ayında 75 kadın katledilmiştir. Ezilen, sömürülen, tecavüze uğrayan, kaç çocuk yapacağımızdan nasıl güleceğimize kadar karar verilen kadınlar olarak tüm farklılıklarımızla birlikte mücadele etmeliyiz. Kadınlar için ‘eşitlik ve adalet’ diyor, tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun diyoruz” şeklinde konuştu.

ÖZEN HAKKINDA GEREKENİ YAPACAKSINIZ

Ardından İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, “Bu bir yıldönümü değil, direnişin tarihidir. Bize sosyal yaşantımızda bazı dayatmalar getiriliyorsa biz bununla çok rahat mücadele edebiliriz” dedi. Ardından Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Belki bugün şu anda biz konuşurken bile bir kadın öldürülmüş olabilir. 6 yaşında çocuk evlendirilebilir diyen bir zihniyetle mücadele etmeliyiz. Bu ayıpları temizlemek zihniyetle olur. Aile Bakanlığının adından kadın isminin bile çıkarıldığı ortamda, üst kademedeki yönetenlerin kadın erkek eşitliği yok diyenlerin, kadına çocuğa istismar gibi suçlarda sessiz kalanların karşısında bir olmalıyız. Kadına şiddet nasıl önlenebilir diye niye konuşmuyoruz? Gerçekten samimiyseniz bugün hala Necmi Özen gibiler hakkında gerekeni yapacaksınız. Önce katledilen eğitimi konuşacağız. Bunun için mücadele etmek biz kadınların sorumluluğudur” ifadelerine yer verdi.