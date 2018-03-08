CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet kadroya alınmayan taşeron şoförlerinin durumunu bir kez daha meclise taşıdı. Bazı belediyelerin taşeron şoförleri kadroya aldığını ifade eden Hürriyet, “Eşitlik kavramınız bu kadar zayıfsa en azından vicdanınızın sesini dinleyin ve tüm taşeron şoförleri kadroya alın” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN BİZE ULAŞTILAR

Konu hakkında konuşan CHP Kocaeli Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Fatma Kaplan Hürriyet, “Kamu kurum ve kuruluşlarında yıllardır görev yapan ancak kadroya alınmayan şoförler, Türkiye'nin her yerinden bize ulaştılar ve kadro taleplerini ilettiler. Hatırlatmak gerekirse, kamu kurumlarında uzun süredir araç ihtiyaçları kiralama yöntemiyle karşılanıyor. Dolayısıyla kiralık araçlarda görev yapan şoförler de yine kurum personeli dışındaki çalışanlardan oluşuyor. Bu şoförler de hâliyle taşeron statüsünde çalışıyor ama Türkiye'nin pek çok yerinde kadro sınavlarına katılamayacaklarını öğrendiler”

BAZI BELEDİYELER KADROYA ALIYOR

Açıklamasına devam eden Milletvekili Hürriyet, “Kadro sınavlarının başladığını ve 22 Marta kadar da süreceğini biliyoruz ancak bizim anlayamadığımız birkaç nokta var. Bazı belediyeler taşeron şoförlerinin kadro sınavına katılabileceklerini açıkladı. Bir tarafta yüzde 70 gerekliliği sağlayamadığı için kadroya alınmıyorlar, diğer tarafta alınıyorlar; bu ilginç bir durum. Hani Anayasa'nın eşitlik ilkesi nerede kaldı? Yani eşitlik için illa her seferinde Anayasa'dan örnek mi vermek gerekiyor? Eşitlik kavramınız bu kadar zayıfsa en azından vicdanınızın sesini dinleyin ve tüm taşeron şoförleri kadroya alın diyorum” diyerek konuşmasına son verdi.