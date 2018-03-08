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Erdoğan Yılmaz: Siyaset odası değil ticaret odası istiyoruz

Erdoğan Yılmaz: “Siyaset odası değil ticaret odası istiyoruz”Kocaeli Ticaret Odası başkanlığı için adaylığını açıklayan Erdoğan Yılmaz, sanayi esnafı ile bir araya geldi. Odanın sıcak yüzünü göstereceklerini ifade den Yılmaz “Siyaset odası değil ticaret odası istiyoruz” dedi.

Kocaeli Ticaret Odası’nda Nisan ayında gerçekleştirilecek olan seçimde başkan adayı olduğunu açıklayan Erdoğan Yılmaz, Çarşı Yapı İş Merkezi’nde bulunan Çınar Restoranda sanayi esnafı ile bir araya geldi. Üyelerini anlayan ve onların problemlerine odaklanan bir yönetim olarak odanın sıcak yüzünü göstereceklerini ifade eden Erdoğan Yılmaz “Burada bir koltuk davası içerisinde değiliz. Şu an da ki oda yönetimi bürokrat yapısının ötesine geçmiyor. İş alacak, iş verecek, herkesin ne iş yaptığını bilen, üyesine dokunan bir sistemi hayata geçireceğiz. Sorunlarımızı mikrofon ile bağırarak çözmeyeceğiz. Birlik olacağız, biz olacağız ve tüm sorunların üstesinden geçeceğiz. Vefalı olan bir Ticaret Odası olarak sizden bir kereliğine yetki istiyorum. Siyaset odası değil Ticaret odası istiyoruz” dedi.

25 projeyi hayata geçireceğiz

Düzenlenen programa katılan herkese teşekkür eden Erdoğan Yılmaz “Derdimiz ne seçim ne de geçim. Şu an da bizim derdimiz Afrin’de ülkemiz için mücadele eden askerlerimizdir. Ülkemiz için çok önemli olan birlik ve beraberlik için bizde kendi içimizde mücadele ediyoruz. Nisan ayında gerçekleştirilecek olan KOTO Başkanlığı sadece bir seçim değildir. Ticaret odamızın kendisine yakışır ticaretler yapmasını istiyoruz. Sizlerden istediğimiz bugüne kadar yapılanların liyakat içerisinde yapılıp yapılmadığını düşünmenizdir. Ticaret Odasının şu an ki durumundan daha iyi bir konuma getirmek için çalışacağız. Biz 25 tane projeyi hayata geçireceğiz. Üyelerimizin faydası için olacak olan bu projeleri önümüzdeki günlerde açıklayacağız” dedi.

Herkes bu ailenin bir parçası olacak

Yılmaz “Zor gün dostu olacak bir Ticaret Odamız olsun diye yola çıkıyoruz. Devletin desteğini iletecek ve üyesine dokunacak bir oda oluşturacağız. Üyelerimize hukuk, finans, danışmanlığı yapacağız. Herkesin bir telefonla ulaşabileceği iletişim ağları oluşturacağız. Önemli olan üyelerimize dokunabilmemiz. Marka olmuş köklü firmalarımızı ayakta tutmalıyız. Biz üyemizin zor gününde yanında olmayacaksak ne zaman yanında olacağız. Ticaret Odasının soğuk yüzünün yerine sıcak yüzünü göstereceğiz. Herkes Kocaeli Ticaret Odasının rozetini taşıyarak bu ailenin bir parçası olacak. Hepimizin Ticaret Odası üyesi olduğumuzu gösteren kartlar ile hastanelerden, petrol istasyonlarından ve birçok yerden indirim alabilecek hale getireceğiz. Savunma sanayi kurmak, yerli üretim yapmak istiyoruz. Ara eleman yetiştirmek, çıraklık uygulamasını ortadan kaldırmak istiyoruz. 25 projemizi seçim tarihi kesin olarak belirlendiğinde tamamen açıklayacağız” şeklinde konuştu.

Bugün 12:36 TSİ - Ekonomi

Muhabir Nuri Akçaharman

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