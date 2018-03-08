İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timlerince ilçe genelinde yapılan uygulama ve kontrollerde hakkında yakalama kararı bulunan H.İ.A isimli şahıs yakalandı. Durumundan şüphelenilerek kontrol edilen T.G. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Akşam saatlerinde durumundan şüphelenilerek kontrol edilen A.D isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Uygulamada ruhsatsız tabanca ve esrar ele geçirildi
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timlerince ilçe genelinde yapılan uygulamalarda üzerinden uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 kişi ve hakkında aranma kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı.
Bugün 12:39 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz