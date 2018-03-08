Uygulamada ruhsatsız tabanca ve esrar ele geçirildi

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timlerince ilçe genelinde yapılan uygulama ve kontrollerde hakkında yakalama kararı bulunan H.İ.A isimli şahıs yakalandı. Durumundan şüphelenilerek kontrol edilen T.G. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Akşam saatlerinde durumundan şüphelenilerek kontrol edilen A.D isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.