Aksoy: Kadın İzlem Merkezi kuracağız

Valilik tarafından Sabancı Kültür Merkezi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle program gerçekleştirildi. Programa, Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Vali Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak ve eşi Elif Özak, Vali Yardımcısı Beyazıt Tanç, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve eşi Aliye Denizci, İl Jandarma Komutanı Vekili Salih Akbaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, İzmit Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Bulut, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, şehit aileleri, ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

KADIN GÜÇLENİRSE DÜNYA GÜÇLENİR

Programda ilk konuşmayı yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü 8 Mart’ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün tarihçesini anlatarak, “Kadınlar için yapılan mücadelelerin temelinde kadınların eşit haklara sahip olması, cinsiyet ayrımının ortadan kaldırılması bulunmaktadır. Kadınlarımız en bir üretkenlik ve nezaket barındırmaktadırlar. Kadınlarımız insanlığın kalbi değil midir? Kadın güçlenirse ülke güçlenir, dünya güçlenir” diye konuştu.

EN ÖNEMLİ GÖREV KADINLARIMIZIN

Yümnü’nün ardından kürsüye gelen Vali Hüseyin Aksoy, “Kadınlarımızın bu güzel gününü kutluyorum. Kadınlarımız toplumun en temel unsurlarından birisidir. Çocuklarımızın yetiştirilmesinde en görevli görevi üstlenen insanlar. Kadınlarımızın eğitim, kültür düzeyinin daha üst düzeye taşınması hepimizin ortak arzusu. Kadınların üst seviyede eğitim alabilmeleri için ülkemizde önemli gelişmeler yaşandı. Okur yazar olmayan insanlarımıza yönelik de yeni bir okur yazarlık kampanyası başlatıldı. Biz de tüm kurumlarımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

EPEY YOL ALDIK

“Kadınlarımıza ayrımcılık yapılmaması ortak arzumuz” diyen Vali Aksoy, “Özellikle kadınlarımızın iş dünyasında istihdam noktasında daha iyi yerde olmaları gerekir. Kadınlarımızın girişimci olmaları hepimizin beklentisi. Kocaeli genelinde OSB’ler içerisinde kreş yapımı konusunda OSB’lerle görüşüyoruz. Çocuğunu bırakacak yer bulamayan anne çalışma hayatından uzak durmaktadır. Kadınlarımızın ekonomik özgürlüklerini sağlayabilecekleri ortamın sağlanmasını gerçekleştirme arzusundayız. Dünya’ya göre kıyasladığımızda kadınlarımızın en iyi olduğu alan akademik alan. Bu noktada epey yok aldık” şeklinde konuştu.

KADIN DOSTU KENT KOCAELİ

Kadına yönelik şiddetin kabul edilemeyeceğinin altını çizen Vali Aksoy, “Kadına yönelik şiddetin önlenmesi noktasında birçok çalışmalar yürütülmektedir. Önümüzdeki Aylarda hizmete sunacağımız bir Kadın İzlem Merkezi olacak. Orada uzmanlarımız, şiddete uğrayan insanlarımızın mağduriyetlerini en aza indirmek için bu çalışmayı yapacak. Temennimiz hiç bu tür bir olayla karşılaşmamak. Özellikle Kocaeli’yi kadın dostu kentler arasına almak için yürütülecek faaliyetler noktasında çalışıyoruz. Eşimin koordinasyonunda kadın sağlığı projemiz var. Geçen hafta itibariyle 65 bin kadına ulaştık. İl genelinde 42 kişilik bir ekip oluşturuldu. Temel amacımız kadınlarımızın daha bilgiyi bir noktaya ulaşmasını sağlamak” dedi.

KADINLARIMIZ ÇOK DEĞERLİDİR

Vali Hüseyin Aksoy 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle gerçekleştirilen programdaki konuşmasını, “Kadınlarımız çok değerli varlıklar. Hepimiz onlara saygı duymalıyız. Kadınlarımız aile içinde en fazla yükü taşıyan insanlar. Bu katkı her türlü takdirin üzerindedir. Başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere bütün kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyorum” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı. Vali Aksoy’un ardından Prof. Dr. Nigar Pösteki Kadın ve Yaratıcılık konusunda sunum gerçekleştirdi.

ÖRNEK KADINLARA PLAKET TAKDİMİ

Duruşlarıyla topluma örnek olan kadınlara program kapsamında plaket takdimi yapıldı. Trabzonda şehit düşen Osmangazi Çetingöz’ün annesi Huriye Çetingöz, engelli annesi, Özlem Yenen, koruyucu anne olan Derince Araştırma Hastanesi Hekimi Hayrunnisa Sezikli ve eşi Mesut Sezikli ve Kadın istihdamını destekleyen Ford Otosan adına Projelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Temel’e Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy tarafından plaket takdiminde bulunuldu.